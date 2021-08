«Quiero repetir, pero hay que trabajar mucho»

Ha llegado el momento de descansar, de echar el cierre a una temporada 2021 muy diferente a lo esperado inicialmente por Andrea Jiménez. «Si a comienzos de temporada me hubieran preguntado si me veía disputando unos Juegos Olímpicos con 19 años no me lo hubiera imaginado». No hace falta que la joven atleta abulense lo imagine más. A sus 19 años en su currículo ya aparece la cita de Tokio 2020, la que el covid-19 retrasó un año, lo justo para que la atleta del Playas de Castellón llamara con fuerza a las puertas de una SelecciónEspañola Absoluta que ya cuenta con ella. Y seguirá contando. Al menos de su parte lo pondrá todo. «Quiero repetir, pero para poder hacerlo habrá que trabajar mucho».

Llega el momento de descansar para la atleta del Playas de Castellón tras una experiencia «que ha sido la más bonita de todas las que he vivido.Se vive un ambiente muy diferente a cualquier campeonato normal. Convives con gente de otros países, de otros deportes. Es algo que lo hace muy especial».

Bien es cierto que no pudo saltar al tartán del EstadioOlímpico de Tokio. Los elegidos para el 4x400 Mixto fueron Samuel García,Bernat Erta, Laura Bueno y Aauri Lorena Bokesa. De haber corrido se habría convertido en la tercera atleta española más joven en participar en unos Juegos Olímpicos tras Angelines Rodríguez, que compitió en los 3.000 metros en Seúl’88, y Teresa Rioné, que tomó parte en los 100 metros lisos en Los Ángeles’84. «Me quedé como reserva, pero somos un equipo y desde la grada aporté a mi granito de arena, que era apoyar al equipo» confiesa la abulense, que siempre ha puesto en valor el sentimiento de equipo. Andrea es buena muestra de ello.

Desde la grada acompañó a los suyos en una jornada «de altibajos» y sensaciones contrapuestas. Porque el equipo fue por momentos parte de una final que no terminaría disputando. Sextos en su serie, el equipo se retiró de la pista con el buen sabor de haber establecido un nuevo récord de España –3’13’’29’’– pero consciente de que ni por puestos ni por tiempos –accedían los tres primeros de cada una de las dos series más los dos mejores tiempos– tenían un sitio en la final. De repente todo cambió. «Nos enteramos que descalificaron a Estados Unidos y la República Dominicana. Estábamos octavos, entrábamos con el último equipo en la final. Sabíamos que hasta que no se confirma al cien por cien no es seguro pero las descalificaciones eran muy claras. Incumplieron las normas». Y es que ambos equipos fueron sancionados por estar fuera de la zona de toma de testigo. «Al ser tan claro entendíamos que estábamos dentro de la final. Después de cenar nos reunieron de manera urgente para comunicarnos que habían recalificado de nuevo a ambos países». El equipo recibía la noticia a última hora. Fue un mazazo. «Fueron muchas emociones. Si no hubiera pasado nada de esto nos hubiéramos quedado con el buen sabor de boca del tiempo que hicimos. Verte luego dentro de la final te hace sentir algo especial. Que te lo quiten te provoca un bajón».

«Pese a todo tenemos que estar muy orgullosos de nuestra actuación. Fuimos capaces de bajar el récord de España en cinco segundos», un récord que el equipo formado por Julio Arenas, Andrea Jiménez, Aauri Lorena Bokesa y Bernat Erta habían establecido apenas unos meses antes en el Campeonato del Mundo de Relevos –World Relays 2021– de Silesia en 3’18’’97 que les llevó entonces a la final y les entregó el billete tanto para el Campeonato del Mundo de Oregón 2022 como de los propios Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Tiempos que reflejan el «gran trabajo y el ambiente que hay detrás de este grupo. Esa sensación de unión lo hace todo mucho más fácil» comenta Andrea ante el grupo que forma junto a Sara Gallego, Laura Bueno, Aauri Lorena Boquesa, Julio Arenas, Bernat Erta y Samuel García. «Es todo una espiral. Cuanta más gente, más nivel y cuanto más nivel más gente irá saliendo. Que haya nivel en la prueba nos hace mejorar a todos» señala ante la competencia creciente que se va encontrando en los 400 metros lisos.

Una nueva experiencia para la abulense en un camino aún largo por recorrer. «Poder haber ido tan joven y haber podido vivir esta experiencia me motiva mucho de cara al futuro. Tengo muchos años por delante y quiero repetir esta experiencia, aunque para ello hay que trabajar mucho. Es una motivación de cara a los próximos años».

Y es que unos Juegos Olímpicos es otro mundo. Algo parecido pudo vivir con los Juegos Europeos de la Juventud en Gyor 2017 o con los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018. «Es un ambiente de villa olímpica con otros deportes, pero esto ha sido algo mucho más grande. Esto lo supera todo. Ha superado todas mis expectativas».

Toca ir subiendo el nivel poco a poco y Andrea lo sabe. «Ya tengo ganas de bajar de los 53 segundos» reconoce la pupila de Berni Domínguez. Este año se ha acercado con los 53’’10 que firmó para ser tercera en Getafe en elCampeonato de España Absoluto. Pero necesita comenzar a correr en 52’’. «Cada vez me veo más cerca, pero aún no ha llegado el día. Poco a poco. Me veo capaz de hacerlo. Con trabajo llegará».

Será a futuro porque ahora toca descansar. Ha sido un final de 2020 y una primera mitad de 2021 intenso y concentrado tanto por las pruebas que el covid-19 obligó a modificar y por unos JJOO que llevaron la temporada al aire libre a la primera mitad de año. Ahora tocan vacaciones, «desconectar». Ya habrá tiempo para replantear objetivos. «Ahora a recargar las pilas», que ha sido un 2021 intenso.

Tokyo 2020 fue la guinda final a una gran temporada

Andrea Jiménez recordará el 2021 por los Juegos Olímpicos de Tokyo. Lógico y normal.Una cita así, aunque sea como reserva en el equipo del 4x400 Mixto, no se olvida. Sin embargo, y aunque al guinda al pastel ha sido el culmen, el pastel es demasiado grande como para que pase desapercibido. Porque 2021 ha sido una nueva temporada para enmarcar para la atleta del Playas de Castellón, que a sus 19 años ha malacostumbrado a todos.Capaz de superarse curso a curso, la abulense lo volvía a hacer tras un 2020 en el que se había proclamado, por partida doble, campeona de España Absoluta de los 400 metros lisos tanto en Pista Cubierta como al Aire Libre.

Comenzó 2021 sin prisas, pero sin pausa en Valencia con el XXXVCampeonato de España Sub’23 en Pista Cubierta. Campeona con 54’’00.Marca discreta pero arranque por todo lo alto. De ahí al LVIICampeonato de España Absoluto en Pista Cubierta en Madrid, donde era plata con 53’’66. Una plata con un gran valor, dado que la daba opciones para el Campeonato de Europa de Torun, en Polonia.Sería su debut en un Europeo Absoluto con la quinta plaza en su serie y 54’’33.

El Campeonato del Mundo de Relevos, los World Relays de Silesia 2021 fue el momento del año. Porque en Silesia se ponía en juego la clasificación para la prueba de relevos de los Juegos Olímpicos de Tokyo. Y el equipo español hacía historia. El grupo formado por Andrea Jiménez, Julio Arenas, Aauri Lorena Bokesa y Bernat Erta firmaban una carrera espectacular.No sólo batían el récord de España, que establecían entonces en 3’18’’97, sino que la segunda posición les daba acceso a la final –quedarían sextos finalmente– y con ello la plaza para el Campeonato delMundo de Atletismo de Oregón 2022 y Tokio 2020, donde el relevo 4x400 Mixto debutaba como disciplina olímpica. Posteriormente Andrea acudiría al Campeonato de Europa de Selecciones para participar en el 4x400Femenino.

Tomó la recta final la temporada. Esperaban Huelva, con el Campeonato de España Sub’23, donde lograba el oro, mejor marca personal y récord de los campeonatos con 53’’18; y el Campeonato de España Absoluto en Getafe, donde sería bronce batiendo su mejor marca, 53’’10. Entre medias, el Campeonato de Europa Sub’23 en Tallín, en Estonia.