Acto de conciliación contra Fernando Simón

Un total de 35 hosteleros abulenses han presentado un acto de conciliación con Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, como ya lo hicieron la pasada semana otros 40 contra la consejera de Sanidad de Castilla y León Verónica Casado por “tanto ensañamiento contra la hostelería”, señalaba el hostelero abulense José Luis Iglesias durante el acto de la concentración y de ‘platos rotos’ que como cada martes vienen realizando a las puertas de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila. También indicaron que este acto simbólico de los platos lse va a repetir todos los martes hosteleros de otras provincias españolas.

“Lo que venimos a hacer una martes más como desde hacer un mes y medio, es romper los platos por la hostelería, reivindicando las ayudas directas que nos tienen que dar y que empiecen a pagarnos ya las indemnizaciones que tienen que pagarnos por habernos expropiado nuestro derecho al trabajo”, señalaba el vicepresidente de la Federación Abulense de Hostelería Fernando Alfayate.

Recordaba el vicepresidente de la Federación de Hostelería que la semana pasada presentaron denuncias contra la consejera Verónica Casado, porque cumpabilizaba al sector de ser una de las causas que han motivado el incremento de los contactos y en esta semana han presentado denuncias contra Fernando Simón porque “siempre nos están poniendo en el candelero y nos echan la culpa y sobre todo porque no tienen ninguna base científica para hacerlo. Lo único que están haciendo es arruinarnos mas de lo que ya estamos. La gente está cogiendo mucho miedo de estar en el interior de los bares y arruinan la hostelería. Si fuese cierto que la gente se contagia en el interior de los bares, la incidencia en nuestros trabajadores e incluso en nosotros mismos sería mucho más de lo que esta habiendo. Estos datos los han empezado a borrar de la web del Ministerio de Sanidad porque no les interesa tenerlos”.

Denunciaron también la falta de claridad y de concreción en el tema de las ayudas. “No tenemos nada claro sobre las ayudas anunciadas. Al final lo que están haciendo es lanzar un globo sonda. Los hosteleros se lanzan a pedirlas y luego resulta que no hay presupuesto, o no llegan. Al final nada se materializa porque o bien no llegan estas ayudas o las condiciones no son aceptables para la mayoría de los hosteleros”. Y aclaró esta afirmación con un ejemplo. “Imaginar una empresa de 20 trabajadores que le vayan a dar unas ayudas de 4.000 euros. Para esa ayuda de 4.000 euros tienes que manter el empleo, cuando prácticamente es imposible. Por desgracia te va a costar más mantener ese empleo que la ayuda que te van a dar. No es rentable”.

José Luis Iglesias, regente del Bar de Copas ‘El Garito’ destacó el acto de conciliación con Fernando Simón, “por las calumnias que han hecho a la hostelería de cómo se están comportando con nosotros, que nos están machacando”.

En este acto de conciliación, comenta Iglesias, se pide que “se retracten y que no tengan tanto ensañamiento con la hostelería. Creo que en Castilla y León y en Ávila estamos arruinados, En este acto de conciliación pedimos que se retracten y que no tengan tanto ensañamiento con la hostelería. Creo que en Castilla y León y en Ávila estamos hablando de un 0,02 de contagios los que se están produciendo en los bares. Cuando no controlan botellones, ni los supermercados y a la hostelería nos tienen cerrados y arruinados”. En cuanto a las ayudas solicitadas dijo que hay mucha de la gente que ha pedido las ayudas, pero “no pueden hacerlo porque tenenos deudas y tenemos deudas porque nos están arruinando. Nos dejan abrir al 33 por ciento, cuando la luz la pagamos al cien por cien, los autónomos al cien por cien, los seguros al cien por cien y todo al cien por cien. Han hundido la hostelería en España”.

En cuanto a la presentación de actos de conciliación con Fernando Simón, han sido 35 en la provincia de Ávila. Para Verónica Cado fueron la pasada semana fueron otros 40. “A ver si es posible de que se den cuenta de que la hostelería no es la culpable es la solución. Vamos a los cajeros y no los desinfectan, vamos a los supermercados y no los desinfectan y los bares los tenemos perfectamente higiénizados”.