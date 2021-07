Acepta seis meses de cárcel por apropiación indebida

La Audiencia Provincial de Ávila ha condenado a una mujer a seis meses de prisión y al pago de una indemnización de responsabilidad civil de 30.000 euros, incluidas las costas de la acusación particular, como autora responsable de un delito de apropiación indebida, según el artículo 253 del Código Penal. El fallo condenatorio, que ya es firme al haber expresado las dos partes la voluntad de no recurrir, se produjo ‘in voce’ por parte del presidente de la Audiencia después de que se hubiera llegado a un acuerdo de conformidad previo a la celebración del juicio oral previsto para este miércoles, el cual no se llegó a celebrar.

Los hechos de los que se acusaba a M. Y. A. F. se produjeron entre 2014 y 2017. Según el relato del Ministerio Fiscal, todo comenzó cuando un tío de la acusada la incluyó como autorizada en una cuenta corriente del Banco Santander abierta en mayo de 2016, tras cancelar y traspasar los fondos existentes en otra cuenta de la misma entidad. La acusada, con ánimo de enriquecerse ilícitamente y abusando de la confianza que su tío había depositado en ella, según el fiscal, incorporó a su patrimonio la cantidad de 49.772 euros, de los que únicamente habría restituido 13.000 euros. Según este relato la autorización en la cuenta fue revocada en abril del año 2017.