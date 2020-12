Un gran desafío para Europa

Ante la llegada de diciembre, muchos países europeos han empezado a suavizar algunas de sus restricciones de cara a los días más significativos del período navideño para posibilitar la celebración con familiares y amigos. Sin embargo, la COVID-19 sigue presente y las naciones no dudan en mantener otras medidas para evitar la expansión de los contagios, en un momento en el que el coronavirus está volviendo a anotar cifras récord.

Así, Italia, que registró el pasado jueves su peor dato desde el inicio de la emergencia por la pandemia, con casi 1.000 muertos, aprobó ayer que quedarán prohibidos los viajes desde el 21 de diciembre al 6 de enero y los desplazamientos entre municipios en Navidad, el día 26 y Nochevieja, excepto en casos de trabajo, necesidad y salud. También no está permitido salir sin motivo justificado desde las 22,00 hasta las 5,00 horas, mientras que en el día de Fin de Año, el toque de queda se alargará hasta las siete de la mañana. En cuanto al almuerzo y cena de Navidad, el Gobierno recomienda celebrarlo solo con familiares convivientes, aunque no indicó un máximo de comensales.

Por su parte, Austria, uno de los países más afectados por la segunda ola, arrancó ayer un testeo masivo a gran parte de su población, en un intento de evitar mayores contagios. La campaña, que pretende realizar cuatro millones de test de antígenos durante los próximos 10 días, atrajo ayer en Viena a miles de personas, revelando, en un primer cálculo, un índice de infectados de apenas el 0,5 por ciento.

Esta campaña coincide con el final del confinamiento severo que se decretó en la nación el pasado 17 de noviembre ante el elevado número de positivos. El objetivo de las pruebas es detectar y aislar a asintomáticos y poder reactivar la actividad económica y social durante las Navidades. Para ello, el país abre de nuevo el comercio el próximo lunes y suavizará las limitaciones para los días 24 a 26 de diciembre, así como para Nochevieja, cuando se levantará el toque de queda y se permitirán reuniones en viviendas particulares con hasta un máximo de 10 personas de varios hogares diferentes.

Alemania también apuesta por una cierta relajación de las restricciones para posibilitar la celebración en familia o con amigos de la Navidad, elevando a 10 el número máximo de las reuniones, sin contar a los menores de 14 años, aunque con la posibilidad de medidas más duras en regiones con incidencia particularmente elevada.

En Berlín, que en una semana ha logrado bajar la incidencia acumulada en siete días de 215,6 el pasado jueves a 179 ayer, las fiestas tendrán que celebrarse en un círculo más pequeño, con un tope de cinco personas.

También el Reino Unido suavizará las restricciones entre el 23 y el 27 de diciembre a fin de permitir reuniones familiares por Navidad, pero estas tendrán algunos límites. Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte decidieron que personas que viven bajo tres techos distintos puedan formar una burbuja entre las citadas fechas. En esos días, no habrá límite sobre la cantidad de personas que integren ese grupo, a excepción de Escocia, que ha situado el límite en ocho.