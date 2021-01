When the Past was Around es una aventura point and clic clásica que narrar una historia de amor y pérdida. Eda es una veinteañera que se siente algo desorientada en la vida e insegura de su futuro. Un día conoce al Búho con el que empieza una relación agridulce que el jugador va conociendo en distintas escenas en las que establece una conexión emocional con la protagonista gracias, entre otros elementos, a que el estado de ánimo de Eda afecta a su manera de relacionarse con los escenarios. El mundo dibujado a mano y la música son dos de los ingredientes principales para que la premisa del juego funcione. Está a la venta en PC, PS4, Xbox One y Switch.