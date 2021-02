El PSOE pide una apuesta por el empleo en los presupuestos

El Grupo Municipal Socialista plantea enfocar los Presupuestos del Ayuntamiento de Ávila para 2021 en la recuperación económica y social de la ciudad con el objetivo de paliar los efectos negativos derivados de la pandemia de la COVID-19 y favorecer, además, la creación de oportunidades y empleo de calidad.

Así, lo entiende la portavoz socialista, Yolanda Vázquez quien sostiene que «la presentación y posterior aprobación de las cuentas municipales no debería dilatarse más» a la vez que ha señalado que «además de la dinamización de la economía y el empleo, entendemos que estos presupuestos deben permitir dar luz verde a las propuestas que se han venido aprobando en el pleno».

«Entendemos que es momento de garantizar recursos propios del Ayuntamiento para la contratación directa de personas desempleadas, incluyendo acciones de formación para mejorar la empleabilidad y ayudas directas para facilitar la inserción laboral o la reinserción en el mercado de trabajo de parados de larga duración, mayores de 45 años, menores de 30 y personas que se han quedado sin empleo debido a la situación de crisis sanitaria», señala Yolanda Vázquez quien igualmente califica como «imprescindible que no quede ni un solo euro presupuestado sin ejecutar. Hay que ser responsables siempre, pero en este momento, no se entiende que no se sea riguroso con el dinero público».

Del mismo modo, desde el Grupo Municipal Socialista reclaman al equipo de gobierno que «utilice los recursos para resolver los problemas reales de la ciudadanía y llegar a quienes más lo necesitan a través de políticas sociales encaminadas a la atención de situaciones de urgencia social y a la protección social de las personas y colectivos vulnerables».

Por último, Yolanda Vázquez insiste en que es fundamental la convocatoria de los órganos de participación existentes a nivel municipal porque «es más importante que nunca analizar con los sectores afectados sus problemas inmediatos y los nuevos retos a resolver para poder realizar un diagnóstico correcto de la realidad, actuar con eficacia en cada momento y crear sinergias entre los diferentes sectores e instituciones que dinamizan la economía de la ciudad».