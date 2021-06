Prohibido rendirse en Cebreros

Becerril.

Sevi, Diego, Sierra, Carlos, Riky, Melero, Kike Simal, Varo (Frenin, 74´), Blanco, Vallejo (Adrián, 83´) y Kuko (Isma, 72´).

Cebrereña.

Gordo, Garri, Ruba, Titi (Fer, 62’), Grillo, Sugus, Pakato, Chino (Guille, 76’), Sebas (Pichu, 46’), Manu y Terleira.

Árbitro.

Carlos Tellez (Salamanca).

Amonestó a Kike Simal (2A, 65’); Sebas, Garri, Grillo y Pakato. Roja directa en el 85 el técnico visitante Jose García por protestar.

GOLES.

0-1. (49’) David Terleira.

INCIDENCIAS.

Partido disputado en el Mariano Haro ante unos 300 espectadores.

Un solitario gol de Terleira después del descanso selló la victoria de la Cebrereña ante un Becerril muy combativo. Mediada la segunda parte el delantero pudo sentenciar desde los once metros pero Sevillano adivinó el lanzamiento y el Becerril achuchó hasta el final sin premio. La pegada cebrereña marcó la diferencia en un partido muy igualado y que se rompió tras el 0-1.

La falta de oportunidades marcó la tónica general de un primer acto anodino y con muy pocos acercamientos a las porterías de Gordo y Miguel Sevillano. Planteamiento muy conservador de los pupilos de Javi García y Edu Narganes que casi no pudieron pisar con peligro las áreas de sus respectivos rivales. Aún así las más claras fueron para el cuadro palentino que durante el primer acto empujó con un poco más de ahínco. Los becerrileños pudieron golpear primero en un una jugada por banda que acabó en centro para Alberto Melero. El veterano mediapunta entró sólo y consiguió rematar libre de marca en el interior del área. Al final no pudo precisar su disparo desde dentro del área chica y el balón se escapó para fortuna de Gordo por encima del travesaño cuando la afición local prácticamente cantaba el gol. La segunda de las acciones de peligro fue obra de Blanco. El palentino probó suerte con un disparo ajustado a la madera pero una mano providencial de Gordo evitó el tanto. Por su parte la Cebrereña no pudo encontar a un Terleira que fue una llanero solitario a la espera de balones. Lo mejor al descanso el resultado de empate después de un primer acto muy igualado en el que las pocas ocasiones pero más claras del encuentro fueron para el combinado becerrileño.

Tras el intermedio cambió el panorama y los abulenses cobraron ventaja con un gol tempranero. Corría el minuto 49 cuando Chino sirvió de manera precisa a Terleira para que el incombustible goleador superase a Miguel Sevillano con un gol típico de su instinto voraz. Máxima efectividad para una Cebrereña que supo traducir su primera acción de peligro en gol nada más reanudarse el partido. Los verdinegros noquearon a su rival que no esperaban una puesta en escena así después del asueto. Aún así y después del 0-1 el Becerril buscó el empate y tuvo dos acciones para lograrlo en botas de Blanco y Meñero pero se perdieron en el limbo. La Cebrereña pudo poner la puntilla al Becerril en el 65. El colegiado pitó pena máxima a favor de los visitantes por un agarrón claro de Kike Simal a Pakato dentro del área. El jugador local vio la segunda amarilla por la acción y dejó durante el último tercio al Becerril con un hombre menos. Terleira fue el encargado de colocar el esférico en los once metros pero Sevillano adivinó las intenciones del delantero para mantener vivos los intereses del Becerril. El error metió de lleno a los palentinos en el partido que lo intentaron hasta el tramo final con más corazón que cabeza a base de empuje pero el equipo supo guardar la ropa y sufrir para volver de Becerril con los tres puntos. Hasta el 93 el buen trabajo colectivo en defensa sirvió para blindar el arco de Gordo a pesar de nuevas acciones de peligro esta vez en las botas de Fran y Sierra y conseguir una victoria muy meritoria ante un rival que fue de más a menos y al que el gol tempranero de Terleira a la salida de vestuarios le acabó a la postre pasando factura. El partido estuvo repleto de alternativas sobre todo en la segunda mitad y la pegada de la Cebrereña acabó marcando la diferencia.