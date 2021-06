Más recursos para las estadísticas de mujeres inmigrantes

CCOO ha reclamado dedicar más recursos públicos a la explotación estadística de las mujeres inmigrantes en Castilla y León, al considerar que existe en las estadísticas una falta de datos que no permiten visibilizar determinados problemas que afectan a estas mujeres, y sin ello no se pueden poner en marcha políticas para solucionarlo, señalaba Sonsoles García García, secretaria de la Mujer de CCOO Ávila. En concreto denunció que no existen datos de nacionalidad y sexo y que “Nos ha sido imposible conocer el tipo de jornada laboral, las ocupaciones, la siniestralidad o el tipo de autorización de residencia de las mujeres extranjeras en Castilla y León porque, o bien se ofrecen datos genéricos de personas extranjeras, sin saber si son hombres o mujeres o bien se dan datos genéricos de hombres y mujeres sin saber la nacionalidad”. Sonsoles García realizó estas declaraciones en la presentación del ‘IV Observatorio Sindical de las Migraciones: Mujeres inmigrantes en Castilla y León’. Este observatorio, según la secretaria de la Mujer de CCOO, desde una perspectiva de género, “trata de conocer la situación de las mujeres inmigrantes que viven en nuestra comunidad, a las que no se tiene en cuenta porque parece que no existen, no ya en las políticas públicas, sino tampoco en las estadísticas, siendo una población más numerosa actualmente actualmente que los hombres inmigrantes en Castilla y León”.

Algunos datos recogidos por el observatorio, fueron aportados por Angélica Gutiérrez Díaz, técnica del CITE. Datos como que el 5,8 por ciento de las mujeres de Castilla y León tienen nacionalidad extranjera o que al 71 por ciento de las mujeres extranjeras se les aplica el régimen Comunitario y que el 47 por ciento de las mujeres castellanas y Leonesas nacidas en el extranjero proceden de países latinoamericanos. Un dato a destacar es que las mujeres extranjeras rejuvenecen a las poblaciones en las que se asientan, en este caso benefician al mundo rural, pues, según pone de manifiesto este observatorio, 4 de cada 10 mujeres extranjeras viven en municipios menores de 10.000 habitantes.

Un dato a destacar es que el 20 por cienteo de las mujeres extranjeras afiliadas a la Seguridd Social están en el Régimen especial de Empleadas de Hogar. Un porcentaje que se cumple en la provincia de Ávila. Del total de mujeres extranjeras afiliadas a la Seguridd Social, 1.449, 294 están en el Régimen Espeical de Empleadas del hogar, un total de 294; 248 pertenecen al Régimen Especial de Autónomos y 867 al Régimen General, mientras que 40 pertenecen al Régimen S.E. Agrario.

A la vista de todos estos datos desde CCOO se realizan una serie de propuestas como son incentivar las políticas de conciliación, la mejora de las condiciones laborales (denuncian que la brecha salarial de mujeres inmigrantes respecto a los hombres españoles está en el 42 por ciento). A la vez reclaman campañas contra los bulos y el racismo, a la vez que visibilizar a la mujer inmigrante.