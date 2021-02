Avilagro denuncia que la plataforma alimentaria está parada

La Asociación de la Industria Agroalimentaria de Ávila (Avilagro) ha manifestado, en un amplio comunicado llegado este lunes a la redacción de Diario de Ávila, su malestar "por el retraso que sufre el proyecto de la plataforma agroalimentaria integrada en el Plan Territorial de Fomento (PTF) de Ávila, paralizado desde hace dos meses por los sindicatos CCOO y UGT y la patronal CONFAE en Ávila. Un retraso, dicen, "incomprensible e inexcusable en el avance de un plan vital para la economía, la industria, las pymes y el medio rural abulenses.

El pasado 13 de enero, recuerdan, se convocó la primera reunión de este año del equipo de la plataforma agroalimentaria para arrancar el proyecto, una vez se había concedido la subvención de la Junta de Castilla y León, una cita a la que los representantes del Diálogo Social en Ávila decidieron no acudir, lo que ha generado la paralización de un proyecto que estaba ya en marcha.

Hasta entonces, continúa la nota de prens, "se estaban cumpliendo plazos de forma diligente pese al escaso interés, colaboración e implicación demostrado por los agentes sociales, especialmente en el momento en que conocieron que no serían ellos los depositarios de una subvención que tiene un fin concreto, que no es otro que la puesta en marcha de una plataforma agroalimentaria que va a beneficiar a toda la provincia de Ávila, y que se va a gestionar y fiscalizar con absoluta transparencia y garantía, como no puede ser de otra forma". Avilagro se reivindica como "asociación especialista y más representativa del sector agroalimentario se postuló desde el primer momento a canalizar estos fondos por ser mejor conocedora de las necesidades del sector así como por haber demostrado su rapidez y eficacia en implementar soluciones de valor añadido para el sector en sus escasos 2 años de vida". La parálisis actual del proyecto de Plataforma Agroalimentaria considera que "pone de manifiesto que el diálogo social no está pensando en el interés general sino en mantener un 'statu quo' que aparentemente les beneficia eliminando cualquier posibilidad de que otras asociaciones sectoriales puedan postularse a sacar adelante proyectos".

Continúan asegurando que "desde que comenzó a gestarse, Avilagro y Ávila Auténtica han liderado cada paso que se ha dado para poner en marcha la plataforma, y consiguieron generar un cronograma definido con actuaciones concretas, en tan solo un mes desde el arranque del proyecto, lo que denota el compromiso, las ganas de trabajo y la implicación de los empresarios que formamos parte de esta asociación".

Por todo ello, los empresarios que conforman Avilagro ponen de manifiesto la necesidad de "implicación real y de trabajo efectivo para la consecución y puesta en funcionamiento de la plataforma agroalimentaria, una tarea más productiva para el desarrollo del sector agroalimentario que buscar titulares en los medios de comunicación tendentes a la confrontación y la búsqueda del control". A renglón seguido sacan a colación que Ávila "ya perdió su Cámara de Comercio y ahora no puede permitirse también la eliminación de una asociación sectorial por el interés en que todos los recursos públicos se negocien y después canalicen en ejecución por parte de las asociaciones del diálogo social. El pensamiento único y el monopolio “de lo público” son enemigos de la prosperidad", sentencian.

Para después asegurar que "desde el grupo de trabajo es posible exponer, plantear y trabajar todas las líneas de desarrollo que aporten los miembros de la misma, siempre y cuando acudan a las convocatorias y muestren interés en trabajar en ellas, puesto que desde el principio se acordó la metodología de trabajo. No es relevante la nominación de la subvención (concedida a Avilagro), puesto que tiene un objetivo claro, concreto e inamovible: la puesta en marcha de la futura plataforma agroalimentaria de Ávila, planteada como un órgano eficaz, con objetivos reales, medibles y precisos, que permita fructificar la industria agroalimentaria en la provincia".

Los empresarios que forman parte de Avilagro, detallan casi para finalizar el comunicado "han participado en el desarrollo del primer estudio de la industria agroalimentaria de Ávila, conocen el sector agroalimentario abulense de primera mano y aglutinan empresas de varios tamaños, pymes y autónomos. La implicación de organizaciones empresariales como ésta, que no están radicadas en una patronal al uso y que se define como independiente, desempeña un papel esencial en el desarrollo de proyectos conjuntos con las administraciones públicas, con enfoques frescos y novedosos, que trabaja con responsabilidad, transparencia y profesionalidad en sus campos de actuación", concluyen