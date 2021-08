Albares defiende la repatriación de menores a Marruecos

José Manuel Albares ha manifestado que no es necesario establecer "contactos" con su homólogo marroquí para aplicar el acuerdo bilateral de repatriación de menores no acompañados porque está "en vigor" desde hace muchos años y "se aplica".

Así se ha manifestado Albares en declaraciones a la Cadena Ser recogidas en las que ha defendido la vigencia del acuerdo, por lo que ha asegurado que para su aplicación no es necesaria una "negociación". De ese modo, está convencido de que las repatriaciones de los menores no acompañados que entraron a mediados de mayo de manera irregular y masiva en Ceuta se están efectuando en línea con ese acuerdo bilateral y "con la ley".

Preguntado por si se puede confiar en que los menores recibirán en su país de procedencia el trato que merecen ha respondido que habrá que confiar en ello "mientras no se demuestre lo contrario".

"Marruecos es un gran país y es un gran amigo, pero mucho más en estos momentos. España y Marruecos están llamados a tener una buena relación. Para mi es una prioridad absoluta", ha defendido Albares que afirma que para cualquier ministro de Exteriores español con el reino alauí es "prioritario".

Por último, ha señalado que no tiene aún en agenda un viaje a Rabat aunque está trabajando por poderlo hacer. No obstante ha dicho que está más interesado no en que haya un "primer viaje" al país vecino sino que haya "un segundo, un tercero y un cuarto".