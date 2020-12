Junta y opas confían que el Brexit sea lo más suave posible

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, y las organizaciones profesionales agrarias confiaron hoy en que se aplique “el sentido común” en las negociaciones entre Europa y el Reino Unido y se pueda alcanzar un Brexit que sea “lo más suave posible”, lo que tendrá una repercusión que no sería tan negativa para los intereses de Castilla y León.

Tras la reunión del Consejo Regional Agrario en el que Junta y opas analizaron el proyecto de presupuestos de la Comunidad, Carnero no se aventuró a conocer a predecir los efectos de esta negociación. “El Reino Unido es lugar de llegada de muchas de nuestras producciones agroalimentarias, pero no sabemos el alcance que tendrá”. Lo que sí pidió es que exista “un sentido común” porque “todo lo que no sea tener sentido común va a hacer daño a unos europeos y a los otros”, vaticinó.

El presidente de Asaja, Donaciano Dujo, reconoció, en la misma línea que “cualquier cosa que sea no llegar a un acuerdo, nos va a afectar de forma negativa”, además de que recordó que el Reino Unido es uno de los países que genera un mayor número de turistas en España, lo que se traduce también en un elevado consumo. “Cualquier desacuerdo es malo y cualquier acuerdo es bueno”, declaró.

Por último, el secretario general de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palacín, expresó su deseo de que el acuerdo llegue “cuanto antes” y que sean “lo más flexibles posibles” porque “nadie piensa que nuestros vecinos tengan aranceles” en un mundo cada vez más globalizado como el actual. “Esperemos que se imponga el sentido común” y reclamó a los negociadores europeos que se empeñen en que el Brexit sea “lo más suave posible porque nos jugamos mucho”.