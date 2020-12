Oriol Vidal espera ya en Arabia Saudí

Quedan apenas unos días –3 de enero, con la etapa prólogo el día 2– para que arranque la edición 43ª del Dakar 2021. Una edición en la que estará presente el UCAVRacing Engineering de la mano de Ismael Collar y Oriol Vidal, ambos bajo los colores del equipo FNSpeed. Una escuadra que, como el resto de equipos participantes, ya se encuentran en Arabia Saudí ultimando los preparativos para comenzar esta nueva aventura.

No ha sido sencillo llegar al reino saudita. «Ya hemos superado la segunda odisea» decía Oriol Vidal a través de un vídeo publicado en redes sociales. «La primera fue que saliera negativo en el primer test PCRy la segunda el conseguir llegar a Arabia Saudí. Muchos pilotos, por diferentes motivos, han tenido problemas» relata.Problemas no sólo por el covid-19 sino por el transporte, «en especial para los pilotos de fuera de Europa». Oriol ya se encuentra en su hotel en Arabia Saudí, donde desarrollará su labor como copiloto Saled Alsahif en un vehículo Side by Side SSV y que tomará la salida con el número 412. «Se trata de un piloto local subcampeón del Mundo este año en rally cross country. Espero que podamos hacer una buena carrera y poder pelear por las posiciones de delante» analiza Oriol Vidal.

De momento toca esperar encerrados en el hotel. En principio 48 horas, «aunque es probable que se alarguen un poco más. Después nueva PCRy esperar entre 12 y 24 horas para tener el resultado. Si todo sale bien y vuelvo a salir negativo podré circular libremente». Sin poder salir de la habitación es momento para aprovechar y repasar «reglamentos y navegación» ante lo que aguarda.

Será ésta una edición ligeramente más corta que la pasada, con 7.646 kilómetros –4.767 cronometrados– repartidos en 12 etapas. El rallye partirá de Jeddah, como el año pasado, pero cambia el rumbo hacia el este, hacia el Emppty Quartes, el desierto más duro del país. De ahí subirá hacia el norte para bordear el Mar Rojo y enfocar el regreso hacia Jeddah. La última lista de inscritos contabiliza 321 vehículos, de los que 67 serán coches, 108 motos, 57 T3 y SSV, 41 camiones, 21 quads y 26 classics.