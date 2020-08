Tres nuevos brotes se suman a los cinco declarados el martes

Tres nuevos brotes de la covid-19 con 11 pacientes vinculados a los mismos se sumaron hoy a los cinco brotes de los que informó la Junta de Castilla y León el martes en Ávila con otros 23 afectados. En total, en dos días Ávila suma ocho brotes y 34 positivos relacionados (35 contando un positivo al margen de rebrotes).

Con estos nuevos diagnósticos y desde que se inició la pandemia Ávila tiene registrados 2.173 pacientes covid, de los que 1.827 fueron vía PCR.

Muy importante destacar que el hospital Nuestra Señora de Sonsoles no tiene ningún hospitalizado por la covid-19. Es aquí sí el único caso de la región en el que no hay ingresados pacientes por coronavirus, algo que se puede interpretar como que los casos positivos que van saliendo no revisten tanta gravedad como para acabar en ingreso hospitalario, al menos no de momento. Un dato interesante teniendo en cuenta que en toda Castilla y León el virus mantiene ingresados a 88 pacientes y a 8 más en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Sin ser alarmante hay que destacar que los datos de coronavirus en residencias de mayores, centros de personas con discapacidad y viviendas tuteladas en Castilla y León suman personas en aislamiento, aunque sin síntomas. Si el martes eran 19, los datos de hoy elevan esos aislados a 26 además hay uno más que sí tiene síntomas compatibles con la covid-19.

Las buenas noticias llegan de la mano de las altas que se mantienen en las 674 desde que comenzó la crisis y por el hecho de que los fallecidos llevan un mes muy largo sin subir:permanecen en los 143.

Es destacable que hasta que se conocieron los datos del martes, Ávila era la única provincia de Castilla y León que se libraba de los rebrotes, pero ahora la situación ha cambiado y ya ni siquiera está en las últimas posiciones de la tabla por este motivo. Mejor situación tienen en provincias como Segovia con tres brotes activos y 21 positivos vinculados; León con cinco y 26 postivos respectivamente; Palencia con 7 y 34 positivos o Zamora que con ocho rebrotes igual que Ávila, tiene un positivo menos. A día de hoy es Burgos la que peor situación tiene con 37 brotes y 201 afectados, Valladolid con 9 y 149 afectados o Soria con 17 brotes y 75 afectados así como Salamanca con 12 y 55 respectivamente.

Ocupación hospitalaria. Para afrontar una situación de inicio de rebrotes como la que parece que tenemos ya encima cabe destacar que la ocupación hospitalaria en Ávila se encuentra con los datos de la Consejería de Sanidad de ayer en mano al 72% de ocupación en planta, con 233 habitaciones ocupadas de un total de 323.

En lo que respecta a la UCI abulense que dispone de ocho camas en total está ocupada al 50%.

Las navas y El Barco siguen en naranja. Las Zonas Básicas de Salud que continúan coloreadas en naranja son exactamente las dos mismas que el día anterior, es decir, Las Navas con seis positivos y una tasa de 10,01 por cada 10.000 habitantes y El Barco de Ávila con 4 positivos y una tasa de 8,87 por cada 10.000 también. Allí del mismo modo se mantiene la necesidad de restringir el contacto social, evitar reuniones de más de 10 personas y limitar al máximo la exposición en lugares cerrados.

Cambia la situación en las zonas básicas en amarillas pues suben en territorio abulense. Con indicaciones por tanto de extremar las medidas de precaución y prevención y no realizar desplazamientos innecesarios se encuentran Piedrahíta, con un caso; Muñana, con un caso también y al igual que Lanzahíta y Madrigal; así como Arévalo, que acumula cuatro casos y Ávila Rural en los que hay dos positivos.