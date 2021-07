El PSOE acusa al PP de mentir sobre el reparto de fondos UE

La vicesecretaria general del PSOECyL, Virginia Barcones, afirmó hoy que el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y la Junta viven en una “gran encrucijada” sobre los fondos europeos de recuperación al tener que elegir entre criticar al Ejecutivo de Pedro Sánchez o aprovechar la oportunidad histórica de desarrollo que suponen para la Comunidad.

“Tienen que decidir qué quieren ser, si quieren ser la oposición al Gobierno o quieren ser el Gobierno de Castilla y León; si dedicarse a criticar los que hace el Gobierno de España, haga lo que haga, o empezar a gestionar el futuro de Castilla y León”, remarcó en una comparecencia en la capital leonesa acompañada del secretario provincial, Javier Alfonso Cendón.

Virginia Barcones achacó al gobierno autonómico el uso de “premisas falsas, erróneas que intentan que la ciudadanía tenga información que no es veraz, que no se compadece con los hechos, con datos objetivos” en lo que respecta a la entrega de los fondos europeos a las comunidades autónomas con quejas sobre un reparto injusto, que no se tienen en cuenta criterios que no sea la población o que el Gobierno piensa que son “un cheque en blanco”.

“Se está transmitiendo información falsa, a sabiendas, a la ciudadanía con el objetivo de ser oposición al Gobierno de España, no de gestionar, porque si la Junta quisiera gestionar estaría a otra cosa” dijo antes de señalar que los repartos se están acordando en las respectivas conferencias sectoriales.

También aprovechó para expresar la preocupación que dijo tener el PSOE tras comprobar que el gobierno de Mañueco no ha diseñado proyectos sino “fichas” para detallar las propuestas con las que aspira a obtener fondos europeos de las convocatorias en marcha y al conocer que ese dinero puede utilizarse para financiar el déficit acumulado de inversiones anunciadas desde hace años y no ejecutadas, como la implantación del servicio de Radioterapia en toda Castilla y León. “Hay que tener la cara de cemento armado”, reprochó.

El PSOE, añadió, trabajará para intentar que esas partidas no se destinen a atender necesidades que la Junta debería subsanar con fondos propios y lamentó que no se haya contado “con nadie” para plantear las propuestas susceptibles de recibir unos fondos para los que solicitan una gestión eficaz.

“Trabajamos en que Castilla y León aproveche esta oportunidad y centre sus esfuerzos en lo que es verdaderamente importante, que todas las provincias tengan un proyecto transformador y de Comunidad vertebrador. En eso está el PSOE. Quien quiera utilizar esta coyuntura para otro tipo de intereses, será responsable”, concluyó.

Por su parte, Cendón mostró preocupación por el reparto que pueda hacer la Junta de los fondos europeos que reciba. “Sí sabemos como lo va a hacer el Gobierno pero no sabemos cómo lo va a hacer Castilla y León”, apuntó antes de afirmar que su partido se esfuerza para que tanto el Instituto Nacional de Ciberseguridad, Incibe, como la Ciudad de la Energía de Ponferrada, Ciuden, estén “muy bien colocados” para conseguir beneficiarse de los mismos.