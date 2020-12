El 5 de diciembre de 2020 pasará a la historia del fútbol abulense como el día en el que se disputó el primer duelo en categoría nacional, en este caso la Tercera División, entre dos equipos de la capital. Colegios Diocesanos y Real Ávila se ven las caras, trasladando a la categoría absoluta un duelo clásico en las inferiores.

Sobre el césped artificial de Sancti Spiritu medirán sus fuerzas un recién llegado a la categoría, como es el equipo colegial, que aspira a la permanencia, y un ya habitual de la Tercera que tiene puesta su mira este año en el ascenso, como es el conjunto encarnado. Hablar de favoritos en un duelo como este siempre es complicado, y atendiendo a lo que sienten los dos entrenadores, para este choque no lo hay.

El técnico local, Somoza, aspira a que su equipo pueda competir frente a uno de los que considera como uno de los fuertes del grupo. El buen rendimiento de los suyos en duelos de parecido nivel le animan a pensar que así será, «en otros partidos de este estilo creo que hemos competido muy bien y supimos mantener la intensidad a la hora de jugar. Este partido es un poco distinto porque hay muchos jugadores que han jugado en ambos sitios y lo que espero es que todos tengamos tranquilidad, que lo disfrutemos, que compitamos y podamos ser nosotros mismos» ante «un equipo de la parte alta de la tabla, un muy buen equipo el que han hecho este año, ante el que intentaremos jugar de tú a tú», sabiendo que «estos equipos están acostumbrados a dominar los partidos, pero en este campo es complicado jugar porque es pequeño y nosotros le tenemos muy bien cogidas las medidas».

Un partido para la historia del fútbol de Ávila - Foto: David Castro«Intentaremos jugar, y a ver hasta dónde llegamos y qué nos dejan hacer. Los partidos se deciden en errores, ellos tienen jugadores desequilibrantes capaces de ganar un partido en una jugada individual, y tendremos que intentar defender eso sin cometer errores, y luego a partir de ahí ser nosotros mismos», afirma Somoza, que sabe que «no nos conviene un partido de ida y vuelta por el tipo de juego y de jugadores que tenemos, pero sin embargo a ellos sí, porque con espacios son muy peligrosos. Intentaremos defendernos con balón y hacerles daño. Aquí juega mucho el balón parado, las segundas jugadas y no cometer errores».

jimeno. Por su parte, el entrenador del Real Ávila, aunque pueda dar la sensación desde fuera de que su equipo salga como favorito, sabe que «será un partido de poder a poder, de mucho contacto y muy intenso».

El ténico encarnado tiene una muy buena opinión de su rival de hoy, «me parece un buen equipo, con buenos jugadores, con experiencia en esta categoría en otros equipos como Cebrereña, Santa Marta o el mismo Real Ávila, y con gente de su cantera que la trabajan mucho y muy bien», para tener al final «un equipo completo en todas sus líneas, con gente de calidad en medio y que puede ser resolutiva en ataque como Vila, Vicente, Juli o Mayorga. Son buenos jugadores con esa motivación que estamos diciendo, con lo que será un partido complicado, seguro».

El hecho de ser un derbi puede provocar un extra desmotivación que en ocasiones no es del todo positivo, por lo que Jimeno llama a «controlar las emociones, sabiendo que son tres puntos más, importantes dentro de nuestros objetivos».

El técnico madrileño espera un duelo en el que «creo que ellos no plantearán un partido para esperarnos ni para dejarnos el control y jugar a la contra, sino que espero un Diocesanos agresivo, intenso, valiente, que venga a por nosotros y eso en un campo como este generará muchos duelos y cualquier pérdida de balón o cualquier error puede ser determinante, tanto para bien como para mal».

- Partido: Colegios Diocesanos - Real Ávila.

- Hora: 16,00.

- Campo:Sancti Spiritu.

-Árbitro:Antonio del Bosque (Ávila).