23 propuestas de multa de la Policía Local por la mascarilla

Los distintos cuerpos de seguridad están empezando a sancionar (o a proponer para sanción) a los ciudadanos que hagan caso omiso de la nueva normativa que rige en Castilla y León en relación a la nueva normalidad y se resistan a llevar mascarillas en los espacios públicos cerrados y abiertos independientemente de que se pueda guardar o no la distancia de seguridad. Si este lunes la Subdelegación del Gobierno informaba de que entre la Policía Nacional y la Guardia Civil se habían formulado desde el 18 de julio casi un centenar de denuncias por no llevar el obligado elemento de protección para la lucha contra la COVID-19, tras haber dado unos primeros días de ‘tregua’ con labor pedagógica incluida, la Policía Local de Ávila trasladaba ayer que hasta ese lunes los agentes habían propuesto para sanción a 23 personas en la ciudad por ese mismo motivo. Estas propuestas de multa se han derivado a la Junta o a la Subdelegación del Gobierno para que resuelvan los órganos competentes, según informaron fuentes municipales.

No llevar mascarilla en espacios públicos abiertos o cerrados lleva aparejadas sanciones a partir de cien euros, según el decreto ley aprobado por la Junta de Castilla y León la semana pasada, y en este sentido entre los distintos cuerpos de seguridad de Ávila ya se han interpuesto más de 120 denuncias (o propuestas de multa) por esta infracción.

Pero no solo se están produciendo irregularidades en relación con la mascarilla. La Policía Local de Ávila ha formulado desde el 18 de julio otras 10 propuestas de sanción relacionadas con otros aspectos de la nueva normativa impulsada por el Gobierno regional para evitar rebrotes, la cual abarca aforos, botellones o distancias de seguridad en establecimiento, entre otros puntos.

Cabe recordar que la Policía Local de Ávila impulsó el pasado fin de semana una campaña de control de reuniones y aforos en los espacios públicos con el objetivo de aumentar la vigilancia y de facilitar información sobre la normativa aprobada por la Junta de Castilla y León para evitar contagios por la COVID-19.