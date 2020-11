El CSIF pide mejorar los centros de salud para las vacunaciones

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha avisado de que la Estrategia de Vacunación contra el coronavirus, que comenzará en enero, requiere medidas urgentes de refuerzo de personal, ya que los centros de salud no están aún preparados para vacunaciones masivas.

"Desde el sindicato, consideramos que será imposible llevar a cabo la Estrategia si el Gobierno no aporta a la Atención Primaria los equipamientos y medios necesarios para seguir, por ejemplo, la cadena de frío de entre -20 y -80ºC que requiere la vacuna y para garantizar que ésta se mantiene en las condiciones idóneas", ha dicho.

Así, a falta de conocer más detalles sobre los procedimientos para distribuir y mantener la vacuna en todo el país, la organización sindical ha asegurado que afronta esta futura campaña contra la Covid-19 con "mucha incertidumbre" por la "falta de personal generalizada", por lo que ha pedido unas directrices "claras" en los centros por parte de la administración sobre los criterios que se aplicarán.

"A fecha de hoy no hay garantías de que, a través de la Atención Primaria, se pueda garantizar un "acceso equitativo a las vacunas", como ha avanzado el Gobierno. Sin refuerzos de personal en la Atención Primaria no hay la capacidad suficiente para poder realizar esta vacunación masiva y garantizar la cadena de frío de las nuevas vacunas, por no haber equipamientos suficientes para esas temperaturas", ha dicho CSIF.

El problema es que la Atención Primaria está sobrecargada, con los profesionales doblando turnos, a causa de la realización de pruebas PCR, lo que se suma a la actividad asistencial habitual dentro de unas plantillas deficitarias.

Según los últimos datos de la Seguridad Social, recabados por CSIF en plena segunda ola de la pandemia, el sector de Sanidad y Servicios Sociales ha destruido 17.548 empleos durante los meses de septiembre y octubre (-1.979 y -15.569 respectivamente).

"Es necesario contratar a más personal para hacer frente no sólo a la futura campaña de vacunación, sino para reforzar una Atención Primaria con alarmantes signos de precariedad en los últimos años y cuyos problemas han quedado ahora totalmente al descubierto a causa del coronavirus. Desde el sindicato, seguimos reclamando que se dimensionen las plantillas a la situación real, con refuerzos urgentes y la cobertura de bajas, incidencias, permisos, etcétera, que garanticen la continuidad laboral y una adecuada asistencia sanitaria", ha zanjado.