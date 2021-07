Frenazo a la vacuna española

La Agencia Española del Medicamento (AEMPS) no ha autorizado el comienzo de sus ensayos clínicos en personas al equipo español dirigido por el virólogo Mariano Esteban. El regulador ha comunicado la paralización tanto al CSIC como al Hospital de La Paz, donde que se iban a realizar los ensayos, pero no lo motivos que han llevado a tomar esta decisión. Según adelantan 'El Español' y 'El País', la fórmula ha sido paralizada justo cuando iba a dar el salto de los laboratorios a las primeras pruebas en voluntarios humanos, pero no está claro si el estudio de esta inmunización ha quedado completamente descartado o si, por el contrario, la investigación saldrá adelante por otro camino.

El equipo que dirige Mariano Esteban trata de generar vectores virales basados en una modificación del virus usado en la erradicación de la viruela, pero, al no usar el virus SARS-CoV-2 completo, los investigadores pueden trabajar en condiciones de menor nivel de seguridad biológica y, por tanto, se requiere menos complejidad experimental a la hora de desarrollar la vacuna. Esta vacuna, la más avanzada contra el SARS-CoV-2 responsable de la covid-19 de las que se desarrollan en España, ha mostrado ya una eficacia del 100 por 100 en los ensayos que se realizaron en ratones.