Roberto Esteban Barbado jura su cargo como concejal navero

Roberto Esteban Barbado es, desde este viernes, el concejal número cinco del grupo municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués.

Esteban Barbado viene a sustituir a Gerardo Pérez, el que fuera alcalde de la localidad, que tras las últimas elecciones renunció de manera voluntaria a su cargo como concejal.

En un Pleno Extraordinario celebrado en un salón totalmente vacío, Esteban Barbado asumió su nueva condición de concejal ante la mirada de los que, desde este viernes, son ya sus compañeros de Corporación.

A la cabeza de todos ellos se encontraba el alcalde, Javier Sastre, que dio la bienvenida al Ayuntamiento a Esteban Barbado y que recordó los 16 años de andadura previa de éste como concejal en el Consistorio.

«En esta legislatura vas a cumplir los 16 años de edad», le apuntó el primer edil a Esteban Barbado, al que también le aseguró que «ésta», por el Ayuntamiento, «siempre será su casa.

Lo cierto es que el nuevo concejal del PP llega en un momento un tanto convulso para el Consistorio navero.

Esta misma semana se ponía en marcha una crisis municipal tras la rueda de prensa del alcalde en la que anunciaba que la licitación para el proyecto del parque fotovoltaico que habían defendido Ciudadanos y PSOEquedaba desierta. Y anunciaba también la salida del Ayuntamiento de la concejal de su grupo Raquel Nieto.

Sólo unas horas más tarde Nieto negaba esa realidad y hacía pública su intención de pasar a formar parte del grupo de concejales no adscritos.

Ese cambio en los grupos municipales hizo pensar a muchos que una moción de censura a través de la cual el PP pudiera volver a recuperar la Alcaldía era posible. Pero las cuentas no salen en este caso, ya que la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, del Régimen Electoral General recoge que «en el caso de que alguno de los proponentes de la moción de censura formara o haya formado parte del grupo político municipal al que pertenece el alcalde cuya censura se propone, la mayoría exigida en el párrafo anterior se verá incrementada en el mismo número de concejales que se encuentren en tales circunstancias». De esta manera, el PP necesitaría el apoyo de ocho concejales, una cifra que no alcanza sumando sus cinco concejales, la no adscrita y el representante de Vox.

Este terremoto municipal tendrá su próximo capítulo en el Pleno Ordinario previsto para el próximo 23 de febrero.

Ese día, Raquel Nieto pasará a formar parte oficialmente del grupo de concejales no adscritos.

Y comenzará una época complicada en el Consistorio navero, donde se complica la gobernabilidad para Ciudadanos, que desde ese día pasará a contar con cinco concejales, los mismos que el principal partido de la oposición, el PP.

Así pues, la aprobación de medidas estará a partir de entonces en las manos de los concejales de los grupos minoritarios:PSOE, Vox y no adscritos.