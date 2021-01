"España volverá a ser una de las favoritas en la Copa Davis"

TSergi Bruguera (Barcelona, 1971) admite sin cortapisas que el favoritismo de España dependerá bastante de la presencia o no de Rafa Nadal. Pero está convencido de que el jugador balear volverá a estar dispuesto a ayudar a su país.

¿Qué es lo mejor que le ha dado el tenis durante estos 50 años?

El tenis es mi vida. Desde que tengo conciencia es a lo que me he dedicado. No podría escoger una sola cosa porque el tenis es mi pilar.

¿Las dos veces que ganó Roland Garros fueron sus mejores momentos?

Sí, cada paso que daba era con el objetivo de ganar Roland Garros y cuando lo conseguí fue el momento más importante de mi vida.

¿Cuál le hizo más ilusión? ¿El primero, el de 1993, o el segundo, al año siguiente?

La primera vez indiscutiblemente fue la más importante. Fue muy impactante. Además, en la final gané a Jim Courier, el ‘número uno’ del mundo y quien había ganado el torneo los dos años anteriores. Fue un partido a cinco sets y remonté al final, fue muy emocionante.

Y en 1994, derrotó en la final al también español Alberto Berasategui. En ese momento encadenar dos Roland Garros era una barbaridad. Después llegó Rafa Nadal.

En esa época para mí era impensable ganar dos Roland Garros. Con uno ya hubiese dado mi carrera por culminada. Hasta entonces, solo habían ganado dos Roland Garros siete u ocho jugadores en la historia. Fue una cosa extraordinaria. Evidentemente, hoy en día lo que hace Rafa es incomparable.

Llegó a ser el ‘número tres’. ¿Le queda la espina de no haber alcanzado el uno?

Sí, me hubiese hecho mucha ilusión, aunque tan solo fuera durante una semana.

¿Qué le faltó?

Jugar en las pistas ‘indoor’ era como hacerlo en hielo y en hierba pasaba lo mismo, era saque-red y poco más. Durante mi formación no jugué en pista cubierta hasta que ya tuve 18 años y era el ‘número 20’ del mundo. Mis primeros dos torneos en pista cubierta fueron Estocolmo y París Bercy. Y la primera vez que jugué en pista dura fue en el US Open, también con 18 años.

¿Otra espina en su carrera es la plata en los Juegos de Atlanta 1996? Sobre todo cuando su rival, André Agassi, reconoce en sus memorias, ‘Open’, que disputó aquel partido bajo los efectos del cristal.

Cuando salió el libro yo estaba fuera y me contaron que Agassi decía que se había dopado. Me molesta saber que me ganó con trampas.

Usted consiguió una plata olímpica.

Por supuesto. Es una de las cosas más importantes y que más ilusión me han hecho. Los Juegos son la historia viva del deporte. Lo que pasa es que no era un objetivo, porque cuando empecé no era deporte olímpico. Así que no había soñado con tenerla y encima la conseguí en una pista dura en Estados Unidos.

¿Es muy dura la vida del tenista? Usted tuvo bastantes lesiones.

Sí, el día a día es duro. Y la lesión que tuve en el hombrome quitó energías. Encima la operación no quedó bien del todo. Decidí retirarme porque ya no tenía la fuerza de voluntad de levantarme cada día para ser mejor.

En sus inicios hubo mucha rivalidad mediática con Emilio Sánchez Vicario. ¿Cómo llevó el asunto?

Lo viví mal. Fue una situación difícil para mí. Yo tenía 18 años y el tenis entonces no era como ahora, que es muy abierto y se sabe todo. Esa presión fue complicada, no fue un hecho agradable.

¿Cómo está viviendo la pandemia del coronavirus?

Ha sido un año muy complicado y difícil. A nivel deportivo, se suspendió la Copa Davis en 2020 y, prácticamente, no hay torneos. Y, evidentemente, me preocupa la salud y el hecho de no poder ver mucho a mis padres. Hacía mucho tiempo que no pasaba tanto tiempo sin viajar. Eso me ha traído lo positivo: pasar más tiempo con mis hijos y mi mujer.

La pandemia llegó justo después de que se estrenara el nuevo formato de la Copa Davis y de que España ganara la primera edición, celebrada en Madrid.

Sí, esa primera edición con el nuevo formato salió bastante bien, pero hubo cosas mejorables. Este parón es evidente que no le ha hecho bien.

¿Cree que la Copa Davis 2020, aplazada para este noviembre y que volverá a ser en Madrid, se podrá disputar con cierta normalidad?

Yo diría que sí. Las vacunas ya están aquí y se están poniendo. Entiendo que dentro de tantos meses habrá mejorado la situación.

¿España será favorita?

España siempre está entre las favoritas, pero cambia que juegue Rafa o no.

¿Y confía en que jugará?

Él siempre tiene ganas de jugar para su país. Solo hace falta ver cómo jugó en 2019. A la mínima que pueda querrá jugar, siempre está dispuesto.