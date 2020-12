Asesoramiento jurídico a pueblos de menos de 20.000 vecinos

No habrá más juntas de gobierno de la Diputación hasta que no hayamos estrenado el año 2021. Así lo expresaba Carlos Sánchez Mesón portavoz del equipo de Gobierno de la institución provincial tras finalizar ayer la que por tanto fue la última reunión del año del órgano de Gobierno. Una junta que trató nada menos que 78 puntos: 46 de ellos fueron resoluciones y otros 32 eran sobre actividad de control.

Entre los puntos destacados, no por cuantía si no por lo que significa, el convenio que acaban de firmar con el Colegio de Abogados de Ávila para que preste asesoramiento jurídico a los municipios con menos de 20.000 habitantes en la provincia de Ávila. Un pacto que contempla una dotación económica cercana a los 15.000 euros con la que estiman darán cobertura hasta en 20 ocasiones durante esos 12 meses. La partida es ampliable de cara a otras anualidades, es decir dependiendo de cómo avance se decidirá o no ampliar.

Otro convenio interesante, el que está dotado con 27.000 euros, que es el montante que la Diputación dedicará a Cruz Roja para que esta entidad pueda adquirir un vehículo de Protección Civil.

En materia de subvenciones, muchas resoluciones, sin ir más lejos en el área de Cultura, Juventud y Deportes ayudas que podrán llegar a 10 municipios para equipamiento deportivo en municipios menores de 300 habitantes con un máximo de 750 euros; las que van destinadas a actividades culturales y deportivas para 19 municipios, dos ayudas más para el fomento de la calva con 600 euros cada una y otras seis ayudas para la consolidación de bandas, corales etctétera hasta un máximo de 1.875 euros.

En áreas con Asuntos Europeos, Economía y Turismo ayudas para empleo, autoempleo y emprendimiento para jóvenes entre 16 y 30 años de todos los municipios de la provincia, salvo Arévalo, y que están dedicadas a cursos de formación que se harán por comarcas y que tratarán de diferentes temáticas, como atención a mayores o Agroalimentación, entre otros. Se destinarán más de 78.000 euros, la mayor parte para los cursos en sí con casi 60.000 euros y el resto para ayudas económicas para que los jóvenes participen (como puede ser los gastos de locomoción).

empleo agrario. Por otro lado contaba Sánchez Mesón llegó la justificación ayer de 38 municipios (de un total de 44 que son) de las ayudas para el fomento del empleo agrario en zonas deprimidas, un área al que la Diputación destina casi 185.000 euros. También llegó la justificación de 51 ayuntamientos dentro del plan de reparación de caminos agrarios.

Un asunto más complejo es el que obedece a las ayudas de la Diputación para que ayuntamientos y mancomunidades que son titulares de presas puedan hacer caso de los requerimientos de las confederaciones hidrográficas (en nuestro caso la del Tajo y la del Duero) para la elaboración de planes de emergencia, nombramiento de un jefe de explotación etcétera de cara a una mayor seguridad. Cuatro fueron aprobadas ayer: una para la Mancomunidad Aguas de la Presa de Santa Cruz, la Mancomunidad Sierra de Ávila, la del Hoyo dePinares y t. ambién llegan ayudas para los municipios de Gilgarcía, Umbrías y Navatejare.s (propietarios de otra presa). La Diputación ayuda en 2020 con una partida de 250.000 euros que después será de 45.000 euros anuales hasta 2023 pero los ayuntamientos también tienen que colaborar con su propio dinero a la hora de ajustarse a esos requerimientos de los organismos de cuenca.