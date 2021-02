El PP denuncia “la desaparición de la cultura en Ávila"

El grupo del PP en el Ayuntamiento ha denunciado, a través de Jacqueline Martín, su portavoz en la Comisión de Cultura, “la desaparición casi total de la cultura en las actividades municipales”, lamentando que el actual equipo de Gobierno “heredó un Área de Cultura muy bien valorada por la ciudadanía, con una programación estable, diaria y plural, variada y participativa, que incorporaba novedades continuamente y que, a base de trabajo y colaboración, conseguía liderar la organización de actividades culturales en la ciudad con un presupuesto muy bajo”, y “veinte meses después, con Por Ávila, la cultura en la ciudad es un solar”.

Martín señala que “la pandemia no es excusa, puesto que en sus primeros nueve meses de mandato, antes de la aparición de la COVID-19, Por Ávila redujo la actividad cultural municipal a la mínima expresión. Ya entonces se perdieron numerosas actividades consolidadas y no se implantó ninguna novedad, pues lo poco que organizaron fue exclusivamente heredado de la anterior Corporación”.

La concejala del PP apunta que, con la pandemia y las restricciones que ha traído asociadas, “los ayuntamientos y las instituciones que promueven actividades culturales han tenido que reinventarse, utilizando recursos tecnológicos para optimizar las posibilidades que se les permitían, tanto en aforos interiores como al aire libre”, pero lamenta que este “no haya sido el caso del Consistorio de Ávila, donde ha desaparecido casi por completo la actividad cultural con este pretexto”.

En este sentido, Jacqueline Martín reprocha que “lo poco que han organizado haya sido online en contadas ocasiones y que, cuando lo han hecho, haya sido porque lo ha solicitado nuestro Grupo de forma expresa en la Junta de Gobierno Local, con el fin de que las actividades llegasen a más gente y no solo sirvieran para que el alcalde o el concejal se hicieran la foto y cubrieran el expediente. Parece que les falta creatividad, imaginación e interés para adaptar las actividades culturales a la nueva situación”.

Asimismo, en la Comisión de Cultura los populares han solicitado al equipo de Gobierno el lanzamiento de “una programación cultural online de forma estructurada, al igual que hacen tantas otras entidades culturales, como la Biblioteca Pública de la Junta de Castilla y León o el Observatorio Activo Ávila 1.131, y como están haciendo innumerables ayuntamientos de España”.

Por último, Jacqueline Martín considera que “el teniente de alcalde de Cultura, liberado, no ha sabido ni ha querido cuidar su Área y adaptarla a la pandemia. En los dos mandatos anteriores no hubo liberaciones en la Concejalía y funcionó mucho mejor, así que, ahora que los abulenses ‘invierten’ en el sustancioso sueldo del teniente de alcalde debería haber una actividad más fuerte, no desaparecer”.