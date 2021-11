Maroto pide a Tudanca que "levante la voz" por la Comunidad

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, mandó "un recado" en forma de pregunta al secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, al que "hoy le tocar" estar en Segovia, para saber por qué Tudanca es "tan distinto a otros barones del PSOE", al no defender de su tierra y "levantar la voz" por Castilla y León.

Maroto, que acudió al comité ejecutivo del PP de Segovia, sostuvo que desde la Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, Aragón y Extremadura, cuando a sus secretarios autonómicos del PSOE algo no es le parece bien piden que "se cambie" y "piden siempre que pueden para su tierra", mientras que "la excepción a esta regla es Tudanca".

En su crítica al secretario autonómico del PSOE, Javier Maroto afirmó que tendría que estar "colorado pero no de rojo socialista, sino colorado de la vergüenza" de no defender a esta tierra y de estar "siempre calladito y mudito para no molestar a su jefe Sánchez".

Según Javier Maroto, siempre pasa lo mismo, si hay que elegir entre "defender Castilla y León o no molestar a Pedro Sánchez", Tudanca "siempre elige lo segundo", por lo que le reclamó que se deje de "paseítos, actitos y visitas" y se ocupe de defender las inversiones reales para Segovia y para Castilla y León. "Ya vale de ser el monaguillo que acompaña siempre a Pedro Sánchez y no levantar nunca la voz aunque sea ocasiones obvias como este PGE que maltrata a Castilla y León".

Maroto reiteró la petición a Tudanca para que sea más como sus homólogos de Valencia, Extremadura, Aragón y Castilla-La Mancha para que "darnos al menos un día esa ilusión de tener un lider de la oposición" que defienda su tierra. Además le pidió que por una vez traiga algo para Segovia porque siempre que viene lo hace "con las manos vacías".