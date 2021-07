Portugal quiere acelerar la vacunación

Las autoridades sanitarias de Portugal han notificado este martes 2.170 nuevos casos de COVID-19, lo que mantiene al país en guardia ante la imparable expansión de una pandemia que el primer ministro, António Costa, ha llamado a combatir acelerando la campaña de vacunación.

La Dirección General de Salud (DGS) tiene registrados 892.741 positivos desde el inicio de la pandemia, de los cuales 38.488 corresponden a casos activos. Al menos 17.118 enfermos han perdido la vida, uno más que en el balance oficial divulgado el lunes.

Más de la mitad de los nuevos contagios corresponden a la región de Lisboa y Valle del Tajo, lo que ha llevado de nuevo al límite a centros como el Hospital de Santa María. Preocupa también el repunte de casos en el Algarve, destino turístico clave y que tiene ya a Albufeira con una tasa de incidencia a 14 días por encima de 800.

El Gobierno, que ha retomó los cierres perimetrales en las áreas más afectadas, no descarta ahora ninguna medida adicional. "No podemos distraernos, no podemos relajarnos", ha dicho Costa, que anticipa "un gran esfuerzo" en las próximas semanas para acelerar la inmunización.

El primer ministro ha reconocido que pueden darse situaciones más "incómodas" fruto del aumento de la citas para las vacunas, pero ha apelado a la comprensión de la ciudadanía, a la que ha instado también a hacer un último esfuerzo para evitar el mayor número posible de contagios. "Esta pelea no ha terminado", ha señalado, según la cadena RTP.