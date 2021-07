Carla Jiménez, subcampeona de España Sub'18

De nuevo en el podio pero esta vez para colgarse la medalla de plata. Carla Jiménez Sanandrés (Puente Romanillos) se proclamaba subcampeona de España de los 1.500 metros lisos Sub’18 al Aire Libre en el campeonato celebrado este fin de semana en Huelva cerrando así, con un nuevo metal, la que ha sido su primera temporada en la categoría Sub’18.Una categoría que estrenaba en el escenario nacional en Barcelona, con el Campeonato de España Sub’18 en Pista Cubierta y en el que conseguía la medalla de bronce. Ni entonces fue casualidad ni lo de ahora tampoco.

«Ha sido un campeonato que llevaba preparando al máximo» detalla la pupila de Rubén Muñoz. Y los frutos de ese trabajo han dado su resultado. Desde que acabó la pista cubierta se había marcado la cita de Huelva como su siguiente reto en una hoja de ruta en la que realmente hay que mirar un poco más lejos para entender la progresión de la abulense. Hay que remontarse al 2020, cuando en octubre se proclamaba campeona de España Sub’16 al Aire Libre en Granollers en los 1.000 metros lisos mientras que en diciembre conquistaba el bronce en el Campeonato de España Sub’16 en Pista Cubierta en Madrid. Y el círculo, por así decirlo, se cerró en Huelva con una carrera de 1.500 a la que llegó decidida y a por todas.

Pasó a la final tras finalizar cuarta –4’54’’50– en su semifinal y lograr el acceso directo. Tocaba pelear por las medallas en una carrera que de inicio la sorprendió. «Parecía que nadie quería tirar, que nadie quería liderar la carrera.Tomé la decisión de hacerlo» explica. «En el último 200 me adelantaron y me vi en cuarta posición, pero no me rendí, yo quería mi medalla. Lo di todo en la última recta, donde logré adelantar a mis rivales para quedar segunda. Fue una felicidad enorme» confiesa Carla Jiménez Sanandrés en una última recta en la que adelantó a Lucía García (Puentecillas Palencia) y Joana María (S’Hostal Montuiri), tercera y cuarta respectivamente. Lograba la segunda plaza con un tiempo de 4’34’’24 por detrás de la soriana Sara Bogo (Las Celtíberas), campeona con 4’33’’78 en un podio de 1.500 copado totalmente por las atletas de Castilla y León.

Una medalla de plata con un enorme valor añadido. «Me supone una enorme felicidad. Es impresionante verte entre las mejores de España y verte a la altura de tus rivales» comenta una atleta que no hay que olvidar que se encuentra en su primer año como Sub’18.

«Este año ha sido el mejor, ha sido la mejor temporada. No hubiera sido posible sin mi entrenador, Rubén, por todo lo que ha hecho» pone en valor Carla, que también tiene su reconocimiento a las personas que la rodean. Como ocurrió con el buen trabajo de José AntonioSantodomingo con Andrea Jiménez, el de Rubén Muñoz también se nota en Carla Jiménez.

Ahora toca descansar. «Ha sido una temporada bastante larga y dura. Hay ganas de vacaciones para volver a empezar la temporada que viene con ganas de repetir estos logros» señala Carla Jiménez. Y es que desde el 2020, con un calendario modificado por la covid, no ha parado.

Presencia abulense. No ha sido Carla Jiménez la única representante abulense ni del Puente Romanillos. Eduardo Jiménez finalizaba octavo en la prueba de longitud con un mejor salto de 6,49 metros y 19º en los 100 metros lisos con 11’’54; Kristina Nikolova era novena en triple salto con 11’’69, mejor marca personal; mientras que Jaime Caballero era décimo en longitud con un mejor salto de 6,43 metros en el que era su primer Campeonato de España.Por su parte Álvaro Monfort (CDEcosport) fue segundo en su semifinal de los 800 metros lisos y octavo en la final.