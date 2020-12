Firme candidato a tiempo parcial

El Real Ávila suma pero no encandila, aunque podría hacerlo. Tiene plantilla y jugadores para ello, pero de momento no tiene la actitud y el empuje a tiempo completo, a 90 minutos, para acallar el debate sobre la forma y el estilo con el que juega sus partidos. Enseña el colmillo pero no la dentellada ante rivales a los que acostumbra a dejar vivos. En ocasiones demasiado, tanto como para cuestionarles incluso en su propio campo el triunfo. Pasó ante el Real Burgos y volvió a pasar ante La Granja, que pese al marcador nunca dejó de poner en cuestión el resultado. Cuando se debería estar hablando de tres puntos más, de Rubén Ramiro o Calderón, un delantero que cada partido que juega pide a gritos la continuidad sobre el césped, se habla de otras cosas. Porque los de Jimeno se han convertido en un firme candidato a la pelea por el ascenso a tiempo parcial, a ratos y fogonazos, a rachas y cuentagotas. Un equipo que en ocasiones se conforma con poco. «Nos complicamos la vida cuando podía haber sido un partido plácido» comentaba con evidente enfado José Manuel Jimeno tras lo visto ante La Granja.No es la primera vez.

Sigue sin hacer un partido completo el equipo encarnado. Como si 90 minutos fuera demasiado tiempo como para mantener la tensión competitiva, esa misma que sí son capaces de ofrecer sus rivales. Pese al 2-0 no dejó de insistir La Granja, que se encontró hasta en tres ocasiones con la madera –dos postes y un larguero– para desesperación de los suyos y alivio de los encarnados, que buscan una explicación a lo que ocurre. «No la tengo» reconocía Jimeno. No al menos una única para tratar de comprender el porqué del paso atrás de los suyos cuando mandan en el marcador. Ante el Real Burgos y La Granja les salió bien. No será así siempre. El Colegios Diocesanos ya se lo demostró.

Y precisamente los de Somoza, que ya dieron el susto a los encarnados, aguantaron el tipo ante el Burgos Promesas en la Ciudad Deportiva de Castañares para sacar un punto de enorme valor. No estaba en sus planes, ni en los de nadie, la sexta posición que ocupan en estos momentos. Aguantarla no será sencillo. El próximo domingo les visita la Gimnástica Segoviana y en enero cerrarán la primera vuelta ante la Arandina. Aunque equipo debutante en Tercera, los de Somoza han enseñado las garras. Entrar en el grupo del ascenso no es el objetivo a pedirles, pero quién sabe si puede ser un regalo tan inesperado como merecido.