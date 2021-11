Examen de conciencia

Hay días en los que mejor no levantarse, suele decirse. De haberlo sabido, se habrían quedado en la cama Real Ávila y Colegios Diocesanos UCAV, porque el fin de semana para el fútbol abulense en la Tercera RFEFfue sencillamente horrible.Si los encarnados perdieron ante el Atlético Astorga en su peor partido de la temporada, los colegiales regresaron de Palencia con un duro 4-0 y como colistas en una clasificación donde sus rivales en la pelea por la permanencia sumaron de tres para empujar a los de Somoza a la última posición.

No corren buenos tiempos para el club del Sancti Spíritu, donde no terminan de encontrar la dinámica que todos esperan para reconducir la situación hacia posiciones más placenteras. Son cuartos en el Adolfo Suárez, aunque ello no evita el toque de atención.

Segunda derrota consecutiva para los encarnados, cuatro puntos de los últimos 18 disputados –de los últimos seis partidos únicamente se ha ganado uno– pero mucho más preocupante la imagen ofrecida ante el Astorga. «Quiero pedir disculpas a la afición porque el equipo no ha estado a la altura» dejaba muy claro Borja Rubiato en una de las primeras valoraciones tras el 0-1 con el Astorga.

Promete el técnico de Santa María del Tiétar un «análisis exhaustivo» tras un duelo en el que asegura sintieron «impotencia».Para el entrenador del Real Ávila eran los maragatos los que parecían estar en lo alto de la clasificación y los encarnados los agobiados por el descenso. «Ha sido un partido horroroso para el espectador». Y ante algo así toca «resetear» pero siempre desde el convencimiento y la idea de que «ni antes éramos tan buenos ni ahora tan malos».

Un cambio de mentalidad –mirando al Mirandés B, Guijuelo y Júpiter Leonés con los que el equipo cerrará el 2021– para que el equipo «se rebele». Se insiste en el cuerpo técnico en la necesidad de que el equipo sea fiable en todos los escenarios posibles. «No podemos tirar los dados para ver qué Ávila sale. Pero para eso tenemos que estar convencidos de lo que hacemos, de cómo presionamos, del plan de partido, de que somos buenos... En ocasiones nos falta eso, estar convencidos. Cuando eso no falla, somos buenos».