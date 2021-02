"El alcalde no ha movido un dedo para sacar la RPT adelante"

El Grupo Municipal del PP acusa al alcalde de Ávila de estar "generando malestar y crispación" tras las últimas declaraciones realizadas este lunes por Jesús Manuel Sánchez Cabrera en las que descarta de momento la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) por la situación económica del Ayuntamiento. "Si a estas alturas no hay una nueva RPT implantada en el Consistorio es porque el actual equipo de Gobierno ha dejado en suspenso el procedimiento de aprobación definitiva de un proyecto que ya contaba con el visto bueno provisional del anterior Pleno municipal", afirma el concejal Miguel Ángel Abad. Según él, pese a que el anterior equipo de Gobierno -del PP- no llegó a aprobar definitivamente la RPT en la que había estado trabajando, "el alcalde, en este asunto, heredó un consenso y a cambio está generando malestar y crispación". También afirma que Jesús Manuel Sánchez Cabrera de "desde que llegó a la Alcaldía, hace 600 días, no ha movido un dedo para sacarlo adelante".

Al concejal Miguel Ángel Abad no le sirve el argumento económico esgrimido por el alcalde para descartar de momento la RPT porque, defiende, “tenerla aprobada provisionalmente implica que cuenta con los informes técnicos que avalan su viabilidad” y apunta que “la alternativa a la RPT que, de momento, está implantando el equipo de Gobierno son parches que pueden llegar a ser mucho más costosos”.

En este sentido, el edil del PP destaca la “mala praxis que están desarrollando al cerrar acuerdos con diferentes colectivos obviando la representación sindical” y enumera “los problemas, judiciales incluso, con la Policía Local -petición de dimisión del señor Budiño incluida-, las manifestaciones a las puertas del Ayuntamiento, las críticas de la Junta de Personal, la falta de transparencia y su nula capacidad de escucha a diferentes colectivos… está como para dar lecciones a nadie. Sin duda, tiene mucho que atender en el presente como para perder tiempo descalificando el pasado”.

Ante esta situación, el Grupo Municipal del PP manifiesta su “indignación y hartazgo” al comprobar, de nuevo, “la incapacidad para la gestión del equipo de Gobierno de Por Ávila, que siempre encuentra en el pasado la excusa para no hacer avanzar la ciudad”.

Por último, Miguel Ángel Abad reitera “la disposición del Grupo Municipal Popular hacia el equipo de Gobierno, como llevamos haciendo todo este mandato, para aportar y colaborar en llevar adelante la nueva RPT y no dejar tirados a trabajadores municipales que han estado y están a la altura de las circunstancias”.