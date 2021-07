El Óbila no renueva a José Antonio Sánchez

José Antonio Sánchez no seguirá como entrenador del primer equipo del Óbila CB la próxima temporada. El que ha sido el técnico verderón en las dos últimas temporadas no continuará en el banquillo del club abulense, que busca un cambio de rumbo en el modelo deportivo, y para ello no cuenta con el que ha sido su técnico desde el mes de julio de 2019.

«La Junta Directiva del Óbila Club de Basket ha decidido no renovar su compromiso contractual con José Antonio Sánchez Pérez para la próxima temporada 21-22, considerando conveniente para el club un cambio de ciclo y de modelo deportivo que será anunciado en los próximos días». Este era el primer párrafo del comunicado de prensa emitido por el club abulense en la jornada de este martes, con el que anunciaba la decisión de no contar con Sánchez para la campaña que viene.

En ese anuncio desde la directiva se agradecía «a nuestro entrenador el gran trabajo realizado en estas dos temporadas, así como su dedicación, esfuerzo y constancia a la hora de transmitir los valores del club a los integrantes de nuestro primer equipo»

Desde los dirigentes del club comunican también que «le deseamos toda la suerte y éxitos en sus futuros proyectos en los que, a buen seguro, seguirá compartiendo su pasión por el baloncesto», terminando ese comunicado asegurando que «siempre serás parte de la familia verderona. Muchas gracias José Antonio».

En las próximas fechas desde el Óbila se anunciará tanto el nuevo técnico como los cambios previstos en el modelo deportivo que quiere renovar el club verderón.

