La Junta eleva un 12% su oferta de empleo, con 4.122 plazas

La Oferta de Empleo Pública para 2020 crecerá un 12 por ciento respecto a la del año pasado y llegará a las 4.122 plazas. De ellas, 3.159 son de nuevo ingreso y acceso libre en procesos selectivos y 963 de promoción interna para personal funcionario, laborales fijos y sanitarios estatutarios. El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, manifestó en rueda de prensa el compromiso con la estabilización del empleo público en esta legislatura y garantizó que, pese a las dificultades de la pandemia, se convocarán todas las plazas y «no se quedará ninguna por el camino». Ibáñez reiteró el mensaje de la apuesta por la creación de un cuerpo de jóvenes opositores para captar y retener el talento en Castilla y León y para que vean una «oportunidad atractiva» del empleo público especializado, de calidad y estable.

El consejero afirmó que se convoca el cien por cien de la tasa de reposición, aunque reconoció que les hubiera gustado poder superarla para ampliar la oferta, si bien destacó también la tasa del cinco por ciento adicional destinada al refuerzo de inspectores de consumo y de campo, enfermería o ayudantes técnicos educativos. En el desglose de la oferta, resaltó las 3.159 plazas de nuevo ingreso en la Administración autonómica, abiertas a cualquiera que dese opositar, de las que 598 corresponden a la Administración General, con un reparto de 344 de cuerpo de funcionarios y 253 de laborales. Otras 1.324 corresponden a cuerpo docente no universitario, 845 de la tasa de reposición y 333 de estabilización.

Para el personal estatutario se reserva otras 1.1238 de reposición en instituciones sanitarias, a este bloque de las 3.159 de ingreso libre se suman 963 de promoción interna: 231 de funcionarios de la Administración General, 150 de personal laboral fijo y 582 de personal estatutario, completando así las 4.122 aprobadas para este año. Ibáñez valoró las plazas de promoción interna para progresar en la carrera profesional y precisó que, las convocadas, suponen un aumento del 67 por ciento en el apartado de funcionarios y de un 59% en laborales.

Aplicación de las 35 horas

Respecto de la aplicación de las 35 horas en la Función Pública, tras considerarse que este no es el momento, Ibáñez afirmó que lo importante es atender la cobertura de los servicios públicos y destacó la flexibilidad de jornada acordad con los representantes sindicales, por lo que apostó por «no distraerse de lo principal». «El debate no está en la agenda del día a día ni en la mesa de negociación, pero no se puede rehuir hablar de un asunto de actualidad desde el inicio de la legislatura», argumentó, si bien precisó que son otros los que tienen ahora «prioridad» y no se puede dar una fecha cuando se está centrado en la lucha contra la pandemia.

36 procesos para 1.250 plazas, antes de que acabe el año

La Junta de Castilla y León cerrará este 2020 con la convocatoria de 36 procesos selectivos asociados a 1.250 plazas con el objetivos de que los exámenes empiecen a celebrarse en el primer trimestre de 2021, en los que se podrán descentralizar las pruebas en caso de concurrir 300 aspirante a ellas. El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, explicó que a los 31 procesos selectivos ya convocados se van a sumar otros cinco la próxima semana, porque ya ha firmado su convocatoria. En concreto, detalló que los cinco procesos nuevos conllevan 106 nuevas plazas asociadas, de las que 75 son de promoción interna, 20 destinadas al cuerpo de ingenieros agrónomos superiores y 55 para ingenieros técnicos agrícolas, y 31 libres con 11 de arquitectos, 18 de aparejadores y arquitectos técnicos y dos del cuerpo de facultativos de estadística. Sobre los 31 procesos convocados, la directora general de la Función Pública, Paloma Rivero, explicó que la mayoría se encuentra en la fase de comprobación.