Ávila demuestra su generosidad como donante

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León organizó una más que oportuna extracción de sangre en pleno centro de la ciudad, en el Ayuntamiento de Ávila. Oportuna porque logró salvar el mal tiempo previsto por la borrasca Filomena. Y es que los factores meteorológicos influyen y mucho en este tipo de colectas, de hecho este viernes la nieve en otros puntos de la región obligó a varias cancelaciones, entre ellos la de Flores de Ávila prevista para por la tarde y que se trata de suplir abriendo la zona de extracción del Hospital de Sonsoles de 15 a 21 horas de manera excepcional.

La colecta de Ávila capital sin embargo se pudo salvar y no sólo eso sino que con ella lograron no pocas bolsas de este compuesto que tantas vidas salva. Fueron finalmente 30, aunque donantes se presentaron 35, pero ya se sabe que en ocasiones no se puede donar por un pequeño resfriado, unas décimas, alguna patología... Pero desde luego que en este caso, también cada gota cuenta y fueron muchas las gotas que sumaron.

Había necesidad urgente del grupo A- y, con el paso de las horas, el centro de hemoterapia tuvo que poner en color rojo también al grupo A+, y en amarillo al 0+ y al 0-puesto que las reservas han ido cayendo de forma importante.

Todos estos datos nos los aportaba desde el centro de Hemoterapia, Sandra Granero, quien aseguraba que había esa necesidad, pero que la llamada a la donación es para todos los grupos pues todos son importantes. Si bien es cierto que hay algunos que se pueden suplir con otros en caso de necesidad.

Granero quiso agradecer cada gesto que han tenido los abulenses que, claramente, nunca fallan, ni siquiera en este año del coronavirus en el que se ha logrado superar la barrera de las 5.300 donaciones. Es un poquito menos que en 2019, pero insignificante teniendo en cuenta las muchas dificultades que ha habido. Y es que prácticamente durante mes y medio a partir de marzo las extracciones colectivas prácticamente se tuvieron que suspender, se abandonaron los puntos de extracción fijos en las capitales de provincia hasta que se pudo producir el desplazamiento de los hospitales hasta lugares cedidos y ibres, como ocurrió en Ávila con la cesión del Lienzo Norte para este fin, para separarlo de los centros hospitalarios y de los de atención primaria en los que se realizaban habitualmente las extracciones. Se salió de allí por seguridad, sobre todo de los donantes ya que para entonces no había los circuitos organizados que hay ahora y en los que pacientes y donantes no coinciden.

Allí se podrá seguir donando, en el caso del hospital de Sonsoles durante las tardes de martes y jueves de 15 a 21 o los miércoles por la mañana de 10,30 a 15 horas. Recuerdan que no es imprescindible pedir cita, pero nunca está de más. Se puede solicitar en la página del centro de hemoterapia en el apartado de contacto y cita previa. (centrodehemoterapiacyl.es)