Fontiveros entrega las viandas del cocido sanjuaniego

El ayuntamiento de Fontiveros ha comenzado hoy a repartir las viandas con las que los vecinos puedan preparar el cocido sanjuaniego en sus propias casas, y lo puedan disfrutar el próxio lunes, día 14, festividad de San Juan de la Cruz. Este año el tradicional cocido con el que el ayuntamiento obsequia a cientos de invitados, entre ellos a sus vecinos, no podrá celebrarse, debido a la situación sanitaria en la que nos encontramos.

De esta forma el consistorio fontivereño va a repatrir 350 bolsas que llevan incluidos los ingredientes con los que los vecinos elaborarán el cocido. Estas bolsas llevan 1 kg de garbanzos, morcilla, chorizos, gallina, hueso y morcillo. «Una bolsa por casa. En las casas en las que son siete u ocho personas repartimos dos bolsas», señalaba el alcalde de la localidad, David Sánchez Tenrero. «Como no podemos comerlo juntos la idea es que todos comamos lo mismo ese día y cada uno en su casa», señalaba el regidor».

Junto a la bolsa del cocido se reparte también una serie de papeletas para sortear 900 euros entre los vecinos, para que sean utilizados en la adquisición de productos en establecimientos de Fontiveros . También se entrega un calendario.

De esta forma se reparten papeletas para sorter 900 euros en vales de 100 euros, «que van a ir referidos al primer premio de la lotería de Navidad, al segundo y al tercero y al posterior y al anterior. Los tres últimos dígitos de la Lotería de Navidad que coincida con las papeletas que vamos a repartir le daremos un cheque de 100 euros para que los gasten en diferentes negocios del pueblo, desde un fontanero, un electricista, a una tienda de toda la vida, la gasolinera o la farmacia. Pretendemos que esos 900 euros se gasten en comer y en establecimientos de Fontiveros. También hemos repartido un calendario que desde del ayuntamiento hemos hecho este año».

Las bolsas que ha encargado el ayuntamiento y que se entregan a los vecinos que contienen los ingredientes del cocido, llevan inscrito el símbolo de San Juan de la Cruz, con su firma.

En estas fiestas se mantiene la santa misa en honor del patrón en la iglesia parroquial, San Cipriano, aunque con las restricciones que indican las autoridades sanitarias. La ofrenda floral se realizará, pero pretende ser este año un acto popular en el que parsticipen los vecinos. «Todos los vecinos que quieran llevar flores al santo, lo pueden hacer. Lo que no podemos hacer el el cocido multitudinario que se celebraba y el nombramiento del juglar, que este año se suspende. El premio San Juan de la Cruz se pospone para el próximo año 2021».