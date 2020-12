Juguetes en beneficio de Cruz Roja de Ávila

Nuevo gesto solidario desde el mundo del deporte abulense y en este caso desde el Óbila Club de Basket, que ha puesto en marcha una campaña para la recogida de juguetes nuevos en beneficio de Cruz Roja de Ávila. «Ahora más que nunca es necesario seguir jugando. Tú pones el juguete, ell@s la ilusión» reafirma la iniciativa del club verderón, que estará activa estos días hasta el 31 de diciembre, así como el posterior 4 de enero a través de las oficinas del club, situadas en el Óbila Center (junto al pabellón de San Antonio). Una iniciativa que no es nueva en el club verderón, que en otras ediciones ha aprovechado la celebración del Torneo de Navidad, destinado a las categorías menores, como la oportunidad para desarrollar precisamente esta propuesta entonces a través del lema ‘La canasta es tu mejor juguete’. En esta ocasión la covid-19 no ha permitido la celebración del torneo ni ha dado la oportunidad de realizar la recogida a través de actividades paralelas. Sin embargo el Óbila Club de Basket no faltará a su cita anual.

Los interesados en colaborar con esta propuesta pueden depositar sus juguetes –nuevos, no bélicos ni sexistas– en el Óbila Center en horario de 10,00 a 14,00 horas y de 16,30 a 20,30 por la tarde. El día 4 de enero el horario será únicamente por la mañana.

El pasado noviembre, y con motivo del Día Universal del Niño, Cruz Roja de Ávila desarrolló una gran recogida de juguetes dentro de la campaña ‘Sus derechos en juego’ con el objetivo de poder ayudar a que cerca de 600 niños y niñas de la provincia abulense pudieran disfrutar estas Navidades con un regalo. Juguetes que, tanto entonces como ahora, se pide que sean nuevos. Otros requisitos es que no sean juguetes bélicos o sexistas.

Una campaña de recogida de juguetes que se enmarca dentro del proyecto anual ‘El Juguete Educativo’ –busca asegurar el derecho al juego de los niños y niñas de entre 0 a 18 años– y con el que estas navidades están colaborando otras pruebas y entidades deportivas, como la San Silvestre del Pavo Solidaria que este año ha puesto en marcha el Circuito de Carreras de Ávila.