Graciano Palomo augura un cambio de ciclo político en España

El periodista y escritor Graciano Palomo presentó este jueves en Ávila el libro ‘La larga marcha. De Rajoy a Casado’, en un acto celebrado en el Palacio de Los Velada, y en el que la presentación corrió a cargo de Jorge Losada, director general de Radio Televisión Castilla y León. En la mesa también les acompañaron Carlos García, presidente provincial del PP de Ávila, y Cuca Gamarra, portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados.

El libro, que ya va por la cuarta edición, es el decimoquinto que ha escrito el autor, y en él, a través de una novela «tipo thriller», el lector se va a encontrar «con la intrahistoria de la moción de censura que echó del Gobierno a Mariano Rajoy, y la intrahistoria del Partido Popular, explicando cómo es posible que un muchacho de 36 años, con cara de buen chico, batiera en un Congreso a la secretaria general y vicepresidenta del Gobierno».

Palomo explica que se planteó la escritura de este libro porque «no me cuadraba» lo que él denomina como «el Gobierno Frankestein. No me cuadraba a mí ni a ninguna de la gente que vivimos de la observación política. Siempre intuí que había cosas raras en el cambio abrupto que se produjo en España, las encontré y las cuento en el libro».

Alguna de esas claves de ese cambio «abrupto que se produce justamente ahora hace tres años», sin querer hablar de «una trama», se encuentran en el terreno judicial «con la sentencia Gürtel, que había corrupción, pero estaban en la cárcel, y cuento también una cierta conjura mediática y una conjura política. Eso es lo que relato en la primera parte del libro, y después como producto de que tiraron a Mariano Rajoy por la ventana del Congreso, se produce una quiebra en el centro-derecha, que había gobernado 15 años de los cuales 8 con mayoría absoluta y con un gran poder local, como se ve aquí en esta provincia. Se produce el rumbo a lo desconocido y llega un chico que había sido diputado por Ávila (Pablo Casado) y en esas estamos ahora».

Graciano Palomo considera que desde que se produjo la moción de censura la situación de España ha ido a peor «con la calculadora en la mano se demuestra con el aumento de deuda debido al gasto descontrolado» y se nota también «en las libertades y en la situación internacional, que no hay nada más que verla. Pero sobre todo creo que lo más importante es que se ha perdido el espíritu de los españoles para afrontar su futuro, y todo esto es descriptible, no es opinión».

Además, el periodista se lamenta por el hecho de que «han volado los consensos. Este país, lo dijo Felipe González antes de la pandemia, no saldrá adelante sin un acuerdo de Estado entre el PP y el PSOE, lo que pasa es que con Pedro Sánchez es imposible, y no hay fuerza en el partido para tirarlo por la ventana. Lo hicieron una vez, pero ya no se atreven».

Echando un vistazo a la relación de Ávila con los presidentes del Gobierno en España, Palomo llega a la conclusión de que «es que Ávila imprime carácter. A Aznar no le querían en Zaragoza, no le querían en Soria, y fue presidente. Muchas de las cosas que se decían en esa época, del 90 al 96 de Aznar, son las que se dicen ahora de Casado, y los mismos que le sacaban la piel a tiras fueron, al minuto siguiente a adorarle a la Moncloa».

El autor del libro tiene claro que habrá un cambio de ciclo político en España debido, principalmente a que «el país ya depende de la Unión Europea, y la UE ha dicho que no quiere el plan que les han presentado. Se van a amarrar a que la mayoría parlamentaria de la investidura sigue, sí, pero en una política moderna hay otras cosas más que la suma parlamentaria, mucho más».

Por su parte, Cuca Gamarra destacó que «estar en Ávila y en la presentación de un libro como este para mí es un placer, sobre todo en un momento en el que estamos viendo que esa larga marcha está mereciendo la pena y los españoles están viendo y están apoyando a través de una revolución muy silenciosa el que el cambio político esté cada día más cerca».