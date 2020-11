El Diocesanos se queda con las ganas en Burgos

Era un partido importante para los intereses del Colegios Diocesanos UCAV pero los de José Alberto Fernández Somoza se volvieron de vacío ante un rival directo en el que tenían depositadas sus esperanzas de puntuar. No lo tenían fácil, aunque colistas, desde el equipo colegial tenían muy claro que el Bupolsa era mucho más que los malos resultados cosechados en las últimas semanas. El mensaje se había repetido durante la semana en un equipo que, además, llegaba a San Amaro tocado en lo físico tras una semana de tres partidos que aún les sigue pasando factura. Y pese a ello la victoria por la mínima, la primera de la temporada del Bupolsa, se producía en un duelo muy igualado. Nunca dio su brazo a torcer un Diocesanos que peleó para rescatar un punto aunque, finalmente, no lo consiguió. Los locales debían ganar para redimirse después de que en su último partido perdiesen ante la Arandina por 4-3. Un partido del que habían pasado dos semanas. Dos jornadas consecutivas habían pasado los burgaleses sin competir por culpa de la covid-19. Necesitaban un triunfo para romper una racha muy negativa de 3 derrotas consecutivas en el campeonato.

Al partido le costó mucho arrancar, los primeros compases del choque fueron muy de tanteo. Ninguno de los dos equipos pudo hacerse con el control del cuero ni someter al contrario. Las ocasiones no llegaban para ningún lado, las acciones con el esférico se producían muy lejos de las áreas y la calidad individual de ambas escuadras estaba siendo eclipsada por los planteamientos defensivos tan acertados de ambas escuadras, que no querían arriesgar en demasía ante la posibilidad de encajar un gol. En este tipo de duelos ambos entrenadores eran muy conscientes de que un gol puede acabar siendo decisivo.

Tanto fue así que la primera parte terminó con un 0-0 que plasmaba lo visto en el verde, dos equipos que se respetaron mucho y fueron poco incisivos.

La segunda parte fue un partido totalmente diferente, el Beroil Bupolsa se vino arriba en busca del primer gol del partido con una actitud mucho más agresiva, presionando alto con mucha intensidad y logró anotar poco antes del minuto 50 gracias al tanto de David Sanz que batía a un Darío que poco pudo hacer ante el tiro del jugador del conjunto local que lograba su objetivo.

Tras el gol inicial de los burgaleses el colegiado García Presa mostró la tarjeta roja a Asamoah por dos amarillas. El jugador, que apenas había entrado en el terreno de juego –minuto 74– en sustitución de Saúl, dejaba a los suyos con diez al ser expulsado en el 87. Trece minutos duró en el campo. El Bupolsa se resguardó, bajó el bloque y se defendió con mucha intensidad dejando muy pocos espacios para poder mantener su ventaja.

El Colegios Diocesanos UCAV lo intentó en los últimos minutos pero tuvo más fe que cabeza y terminó muriendo en la orilla, gozó de algunas oportunidades que no fueron demasiado claras hasta que el colegiado decretó el final del choque.

No consigue enlazar una nueva victoria el Colegios Diocesanos UCAVdespués de llevarse los tres puntos en su último partido en casa ante el Mirandés B (2-1). Tres puntos con los que el Bupolsa no abandona la última plaza pero que dejan a los colegiales en sexta posición, metido todavía en la pelea con los de arriba. Una pelea ajena, dado que su verdadera lucha es la permanencia.

En la próxima jornada el Colegios Diocesanos UCAVdeberá verse las caras en el derbi abulense con un Real Ávila lanzado.