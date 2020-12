El 60% de los abulenses recela de la vacuna contra la covid

Un 46 por ciento de los abulenses quiere esperar un poco para vacunarse contra el COVID-19, mientras que otro 13,3 por ciento no se vacunarían nunca. Es decir, el 59,3 por ciento las personas de esta provincia muestra sus recelos ante esta fórmula que empezará a distribuirse a principios de enero, según una encuesta de Sigma Dos que hizo pública ayer Castilla y León Televisión (CyLTV). Ávila es la tercera provincia en la que hay más rechazo, detrás de Palencia y Zamora. En el conjunto de la autonomía, el 57 por ciento de los castellanos y leoneses evitaría vacunarse en cuanto sea posible o no se vacunaría, según se desprende de dicho barómetro. El 45,9 por ciento se muestra precavido y el 11 por ciento sostiene que no lo haría, frente al 38,2 por ciento a favor de vacunarse cuanto antes.

La desconfianza de los abulenses se produce pese a que el 85,6 por ciento de los vecinos de Ávila confiesan estar bastante o muy preocupados por la evolución actual de la enfermedad y que, incluso, más de cuatro de cada diez encuestados piensan que su vida corre peligro si se contagia.

La provincia abulense es una de las que menos gente afirma haber tenido síntomas de la enfermedad, un 9,4 por ciento, una cifra sensiblemente inferior a otras como Segovia (13,9 por ciento) o Soria (15,7 por ciento), que fueron las más golpeadas en la primera ola. Sin embargo, un 30,4 por ciento de los abulenses confiesa que ha tenido que recibir atención sanitaria durante este tiempo por motivos distintos del COVID-19.

Sin embargo, Ávila está entre las provincias que mayor valoran la actuación del sistema sanitario en su lucha contra la enfermedad, con un 61,9 por ciento de los encuestados que cree que ha respondido bien o muy bien, frente a un 19,7 por ciento que cree que lo ha hecho mal o muy mal.

La encuesta se ha realizado entre el 2 y el 9 de diciembre con una muestra de 3.300 entrevistas, con un margen de error del más menos 1,7 por ciento para un nivel de confianza del 95,5 por ciento.

Si tomamos el dato regional, el 57,2 por ciento de los castellanos y leoneses valora bien o muy bien la actuación del sistema sanitario de Castilla y León en relación a la crisis del coronavirus frente al 22,7 por ciento de estimaciones negativas. (Más información en páginas 20 y 39).