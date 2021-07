Ávila cerrará julio con los mayores de 30 años vacunados. Así lo anunció el delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández, que explicó que en la próxima semana habrá 10 llamamientos y se pondrán 10.000 vacunas, llegando hasta los nacidos en 1993.

Las convocatorias serán el lunes en Arenas de San Pedro, para los nacidos entre 1988 y 1992; el martes en Sotillo, para los nacidos entre 1988 y 1991; el miércoles en Ávila, para los de 1990, y en Arévalo para los nacidos entre 1988 y 1991; el jueves en Ávila, para los nacidos en 1991 y 1992, y el viernes de nuevo en Ávila, para los de 1993. Ademas habrá cuatro llamamientos más para segundas dosis y el miércoles 28 de julio habrá una convocatoria general para todos los que estén pendientes de la segunda dosis de AstraZeneca.

Insistió el delegado territorial en que se está consiguiendo mantener el mismo ritmo en la vacunación, especialmente gracias a las reservas, por ejemplo teniendo en cuenta que se pondrán 10.000 vacunas y no llegan esta semana ni 7.000. Lo que sí quiso advertir es que no se pondrán vacunas a quienes no les corresponda, es decir, se vacunará a los abulenses y a quienes tengan la cartilla de desplazado pero no a personas que puedan venir a Ávila buscando la vacuna que no les ponen en otro territorio.

Llamamientos para primeras dosis: