Darias defiende la eliminación de la mascarilla en exteriores

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha defendido este miércoles en el Congreso de los Diputados la convalidación del decreto ley por el que se eliminó la obligatoriedad de usar mascarillas en el exterior ante las críticas del Partido Popular y de Vox, que han recriminado al Ejecutivo su arbitrariedad aludiendo a la concesión de los indultos y a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el primer estado de alarma.

En su intervención en el Pleno extraordinario, Darias ha sostenido que esta decisión del Ejecutivo está justificada por la "evidencia científica" y por los datos de vacunación, con un 51,3% de la población española con pauta completa. Se trata de una medida, ha señalado, que apunta a la "recuperación de la vida normal antes de que la pandemia impactara de lleno".

"El debate no es si mascarillas si o mascarillas no. Siguen siendo obligatorias en nuestro país. Se trata de una mínima regulación", ha argumentado Darias, que ha recordado que el decreto solo exime a la población de portarlas en el exterior y cuando se pueda mantener una distancia de 1,5 metros.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, interviene en una sesión parlamentaria - Foto: EUROPA PRESS/E. Parra. POOL Eu

Así, y aludiendo a las imágenes de aglomeraciones en las que no se respetan las medidas sanitarias, la ministra ha hecho una llamada al cumplimiento de la normativa. "Se trata de imágenes sin amparo legal ni justificación alguna. Me parece que son inaceptables", ha criticado.

En esta línea, la titular de Sanidad ha reconocido que la mascarilla ha sido uno de los elementos "más importantes para el control de la transmisión" y ha insistido en que son las "amplias coberturas vacunales" las que permiten ahora "plantear una reducción limitada de las medidas".

El PP, en contra del "decreto de las sonrisas"

La primera réplica a la ministra la ha dado la diputada del PP Elvira Velasco, que ha anunciado que su formación no apoyará la convalidación criticando duramente el "mensaje de falsa seguridad" que lanzó el Ejecutivo con esta medida, que a su juicio "ha contribuido" a la llegada de la quinta ola. "Y usted nos pide convalidar el decreto de las sonrisas", ha lamentado.

Para la parlamentaria 'popular', la "noticia optimista" lanzada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solo buscaba desviar "la atención" de la concesión de los indultos a los líderes del 'procés'. Ahora, ha continuado Velasco, los españoles se encuentran "desconcertados" con una incidencia acumulada que se ha multiplicado "por seis en menos de un mes".

En esta línea, la diputada ha enumerado los datos de hospitalizaciones, ingresos en la Unidad de Cuidados Intensivos y en Atención Primaria para rechazar la retirada de mascarilla en exteriores en un país en que "se han contagiado" más de 135.000 sanitarios.

La última razón argumentada por Velasco para votar en contra de la convalidación es que el Ejecutivo se haya "negado" a tramitar una herramienta que sirviese para afrontar la pandemia. "Se han negado a que España tenga una ley de pandemias, prefieren que sea el Tribunal Supremo que tenga que pronunciarse", ha zanjado.

El PSOE lamenta que la oposición resta y divide estando "en crisis"

"Señorías del PP es un recurrido recurso parlamentario pero lo que traemos aquí a debate no es ni la sentencia del Constitucional, ni los indultos ni el estado de alarma ni una ley de pandemias. Hoy votamos lo que votamos", le ha espetado el diputado socialista Guillermo Antonio Meijón.

En esta línea, el diputado del PSOE ha criticado que el PP no haya hecho "alusión" a los datos de vacunación con los que, a su juicio, se desmontarían sus argumentos. Además, ha opinado que los ciudadanos esperan que en política, "y más en crisis", los dirigentes sumen y multipliquen esfuerzos". "Y no restar y dividir", ha lamentado.

De esta forma, Meijón ha respaldado la convalidación de este real decreto que "debe entenderse conforme al momento de su publicación". Para acompañar su argumento, el diputado se ha referido a declaraciones de dirigentes autonómicos como los presidentes de Galicia, Cantabria o Madrid además de varios cargos de la Junta de Andalucía y Cataluña en las que celebraban la eliminación de mascarilla en exteriores.

Más duro que la parlamentaria del PP ha sido el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, que ha ironizado con el "papelón" de Darias, una ministra encargada de subir a la Tribuna para convencer a los diputados de "algo que no puede creerse nadie" y que, desde su punto de vista, es una estratagema de Sánchez para permanecer en el poder.

Vox, contra la "arbitrariedad" del Gobierno con las mascarillas

"En medio de una pandemia letal, Sánchez ha sido capaz de poner un aspecto como el uso de la mascarilla al servicio de su interés: eso es sectarismo", ha criticado, sosteniendo que lo que hace el Gobierno "es muy grave". "Y no lo digo yo, se lo ha dicho el Tribunal Constitucional", ha continuado el portavoz de Vox.

Que los españoles deban "usar mascarilla o no" es algo que debe decidirse, según Espinosa de los Monteros, siguiendo "criterios científicos" y no debería estar "vinculado a la urgencia que tenga la Moncloa para dar buenas noticias o a los caprichos de propaganda gubernamental". "Esta arbitrariedad marca un despropósito más, y no son pocos", ha añadido.

Por su parte, el diputado del Grupo Mixto Isidro Martínez Oblanca ha anunciado que votará en contra al tiempo que ha cargado contra la "contumacia" y la "embaucadora propaganda" del Gobierno, "unida a su consabida falta de respeto y menosprecio a las Cortes". Un Ejecutivo, a su juicio, que no ha hecho sino minusvalorar la COVID-19 desde el primer día.

En la misma línea se ha expresado el también parlamentario del Grupo Mixto Sergio Sayas López, que ha criticado la medida "irresponsable" y la "absurda utilización política de la pandemia". Un "anuncio a bombo y platillo de que se iban a quitar las mascarillas", ha continuado, para "tapar las vergüenzas de una cesión al independentismo".

Por el contrario, la portavoz de EH Bildu en la Cámara Baja, Mertxe Aizpurua, ha sostenido que la "evidencia científica es clara": "El contagio en exteriores es mínimo si se mantiene la distancia". Así, y tras pedir "responsabilidad política" y un mayor "reforzamiento de la Atención Primaria", la parlamentaria vasca ha anunciado que su grupo votará a favor de la convalidación.

El PNV dice que "no hay razones" para reducir su uso

La encargada de justificar la negativa al decreto por parte del Grupo Parlamentario Vasco ha sido la diputada Josune Gorospe que, pidiendo a la ministra un "ejercicio de empatía con las autoridades sanitarias" que afrontan esta quinta ola en primera fila, ha dejado claro que "no hay razones para minorar el uso" de la mascarilla.

Un argumento totalmente dispar al de la diputada jeltzale ha sido el del parlamentario de Ciudadanos Guillermo Díaz, que ha argumentado su apoyo al decreto recordando que la mascarilla sigue siendo obligatoria en todos los supuestos, a excepción de exteriores.

A favor de la convalidación también se ha expresado el Grupo Plural en boca de la diputada Concepció Cañadel, que ha dejado claro que no se puede "volver a hacer obligatoria la mascarilla simplemente como recordatorio de que el virus sigue" entre los españoles. "La ciudadanía lo sabe y la mayoría es responsable", ha añadido.

La situación "crítica" en Cataluña, donde el escenario ha "cambiado radicalmente" en el último mes es la razón que lleva al Grupo Republicano a abstenerse. Así lo ha explicado Xavier Ciuró, que ha señalado que mantener el uso de la mascarillas también en exteriores puede formar parte de las medidas de las comunidades para afrontar el aumento de contagios.

La portavoz de Unidas Podemos en materia de Sanidad, Rosa María Medel, ha anunciado el voto a favor del Grupo Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común refiriéndose a los buenos datos de vacunación y a la recomendación de los epidemiólogos.