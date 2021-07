El PSOE denuncia obstrucciones a la comisión de residencias

La secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez, acusó hoy al Partido Popular y a Ciudadanos, los dos grupos parlamentarios que conforman el Gobierno de la Junta de Castilla y León, de “obstruir de forma premeditada y deliberada” la puesta en marcha de la comisión de investigación sobre la gestión de las residencias durante la pandemia de la COVID-19. “A día de hoy, y pese a que se declaró julio como un mes hábil, aún no han facilitado los nombres de los miembros de sus partidos que integrarán esta comisión, con lo que todavía no ha podido ser convocada”, lamentó antes de valorar: “No quieren convocar la comisión, no les interesa. Ellos sabrán por qué”.

Tras recordar que el objetivo de esta comisión es “saber qué paso en nuestras residencias para poner los medios para que no vuelva a suceder”, Gómez recalcó que “ellos tendrán que dar explicaciones y dirimir sus responsabilidades frente a las familias de los más de 4.000 fallecidos en las residencias de la Comunidad durante la pandemia”. “Tendremos que pensar que tienen mucho que ocultar para que no hayan dado los nombres y pongan todas las trabas del mundo para que pueda convocarse la comisión”, expuso.

En ese sentido, calificó como “una tomadura de pelo” la situación, “pero no para con el resto de grupos, sino contra toda la ciudadanía de Castilla y León, y especialmente contra los familiares de los mayores afectados en los centros residenciales”. “No tienen vergüenza ni humanidad alguna”, acusó, antes de afirmar que “es necesario comenzar a trabajar cuanto antes” y apuntar que los brotes que se están produciendo en estos momentos en residencias de mayores de la autonomía “son responsabilidad suya”.

Gómez compareció acompañada por la coordinadora del área de Familia e Igualdad de Oportunidades del GPS, Nuria Rubio, que insistió en que el “único objetivo” que perseguían al crear esta comisión era “saber qué había sucedido para evitar que volviera a suceder”. “Hoy tenemos datos muy preocupantes de lo que está pasando en los centros residenciales. En León se ha confirmado un brote con más de 50 positivos, y somos la segunda autonomía en índice de contagio en centros de mayores, solo por detrás de Cataluña, con 143 contagios en residencias la última semana. ¿Dónde está la consejera de Familia, Isabel Blanco? Solo la vemos de visitas y de tourné por la Comunidad convirtiendo actos institucionales en actos de partido”, atacó en declaraciones recogidas por Ical.

Además, calificó de “lamentables” las declaraciones realizadas por la consejera el lunes de la pasada semana en Salamanca, donde atribuyó "la inmensa mayoría" de los brotes declarados en residencias de mayores de la Comunidad a "uno o dos casos de trabajadores". Así, se preguntó si no se hacen pruebas de detección a los nuevos trabajadores, si el personal que cubre las bajas se encuentra vacunado, o “qué ha hecho la Junta en el último año”.

“Seguimos sin la ley de atención residencial, un modelo que como bien dijo la consejera de Sanidad había hecho aguas. Un año después sabemos sin saber qué pasó en las residencias, y sigue muy presente la falta de garantía y seguridad normativa en los centros de mayores, con un recorte de los derechos de los residentes de forma indiscriminada y una severa restricción de sus derechos fundamentales”, censuró.

En ese sentido, se refirió al informe del Procurador del Común donde se reflejaba la práctica de “aislamientos indiscriminados”, que “provocaron que muchos mayores quisieran morir, y dejaron de comer o de tomar su medicación”. “¿Qué está sucediendo? ¿Dónde esta la Junta? ¿Dónde está la consejera de Familia, que es la máxima responsable?”, cuestionó.

“Durante un tiempo no se derivó a los mayores de algunas residencias a los hospitales, hubo residencias que no contaban con equipos COVID… Se niegan a que conozcamos la verdad, y no podemos dejar pasar ni un día más sin investigar qué ha sucedido. Se lo debemos la sociedad, por dignidad, por los más de 4.000 fallecidos en este tiempo, ya que tras cada uno de ellos hay una familia. ¿Qué es lo que temen? ¿Qué tienen que ocultar para alargar los plazos y poner todos los palos en las ruedas y que no se conozca la verdad?”, cuestionó.

Inquiridas por los medios sobre la postura del PSOE sobre la petición del PP de ampliar el contenido de la comisión a la actuación desarrollada en las residencias a nivel nacional, Patricia Gómez afirmó que no se opondrán a ningún tipo de investigación. “No tenemos miedo de que se conozca la verdad, pero queremos que no se desvirtúe esta comisión, cuyo objetivo fundamental es conocer lo que sucedió en los centros de mayores de nuestra tierra. Respecto a lo demás que se tenga que investigar, estamos dispuestos a ello”, remachó.