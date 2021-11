Este Hereda es capaz de lo peor y de lo mejor

Santo Domingo.

Pereiro (12), Abelleira (6), Moreno (13), Dani Martín (11), Rozas (5) -quinteto inicial- Valcarcel (8), Cayado (2), Minaya (23), Brezo Fernández (3), Bruno Fernando, Portilla.

Hereda.

Herrera (16), Izquierdo (15), Ndiaye (22), Talamino, Vukcevic (12) -quinteto inicial- Dagotto, Alejo Rodríguez, Villalba (3), Guillermo Rodíguez (10), Mario García (4).

Árbitro.

Martínez Colelo y González Busto

Sin eliminados.

Parciales.

17-15/ 30-15/ 22-22/ 14-30

Incidencias.

Encuentro correspondiente a la jornada 8 de la Liga EBA disputado en el Municipal de Betanzos.

Derrota sobre la bocina para un Hereda Ávila Auténtica El Bulevar que tuvo un duro regreso a casa tras un largo viaje a tierras coruñesas donde perdió por la mínima ante un Santo Domingo Betanzos que rompió el partido en un segundo cuarto nefasto de los abulenses a base de buena defensa y acierto desde el triple (al descanso 8/17 por 3/11 de los abulenses). En el reinicio hubo igualdad y el último y definitivo acto comenzó con una desventaja de 17 puntos que se antojaba imposible de remontar. Sin embargo el equipo de Carlos Osvaldo Gómez sorprendió a todos los presentes y al final incluso tuvo dos opciones desde el triple para forzar la prórroga.

Sin llegar a ser un gran comienzo de partido el conjunto abulense entró al choque concentrado en lo defensivo y sin dudas a la hora de igualar el fuerte ritmo marcado por un Betanzos que lo primero que hizo fue encestar un triple. Ndiaye se encargó de llevar la responsabilidad ofensiva en los primeros compases y dar respuesta al local Moreno, que acaparaba todo el protagonismo gallego (7-9 en el 6'). En el siguiente tramo los locales se dedicaron a frenar a Ndiaye y también abusaron del triple hasta que Valvarcel acertó e hizo bailar el luminoso una vez más, pero Herrera respondió rápido con la misma moneda y mismo cambio en el marcador. Y es que ahora las pinturas estaban imposibles, bien defendidas, por lo que el tramo final se basó básicamente desde el exterior con aciertos de tres para el local Valcarcel y el visitante Izquierdo. Al final 17-15.

El segundo cuarto prosiguió similar en cuanto a ritmo pero mucho acierto abulense inicial (19-20 en poco más de un minuto). Se jugaba muy rápido cuando apareció el acierto local desde el perímetro con Abelleira y un Minaya capaz de perder dos balones seguidos o de meter dos triples seguidos en un minuto (máxima con el 30-22 y tiempo muerto de Carlos Osvaldo Gómez). De vuelta a la pista el quinteto abulense siguió espeso en ataque y descolocado en defensa, incapaz de frenar a un Betanzos que rápidamente se puso en +12 tras otra canasta de tres de Minaya. En la segunda mitad del cuarto la sequía visitante no se detuvo y sin poder entrar por dentro, salvo a veces un vigilado Ndiaye, y negado desde la línea de tres, acabó sufriendo un duro castigo (máxima con el 44-25 en el 8' tras triple de Martín) que sólo terminaría con la llegada del tiempo de descanso (47-30).

En el reinicio el Hereda Ávila Auténtica salió fuerte e intentó meterse de nuevo en la pelea por el resultado. Incluso Herrera acertó rápido de tres, pero los gallegos no se relajaron lo más mínimo en defensa y no se permitieron ninguna alegría ni que la renta se redujera (55-37 en el 3' tras triple de Martín). Pero el Hereda Ávila Auténtica no desesperó, apretó los dientes en defensa y con un ataque más coral consiguió sumar un esperanzador parcial de 0-8 que dejaba la diferencia en 10. Martín cortó la sequía local con un triple pero los abulenses siguieron fuertes en lo mental y se plantaron en el final con alguna opción (62-50 en el 2'). Entonces Minaya se descolgó con dos triples más (acabó 5/9) y prácticamente sentenciaba el resultado. Al final 69-52.

Todo estaba perdido, menos la moral de los abulenses, que de la mano de un incisivo Herrera comenzaron el último cuarto frenando a su rival (75-58 en el 2' y tiempo muerto Carlos Osvaldo Gómez). Un parón que sirvió para rearmar al equipo en defensa y colocar a su oponente en problemas ofensivos (77-66 en el 5'). De ahí al final los visitantes no dejaron de insistir y a su rival cada vez le costaba más anotar (81-71 a falta de 2'). Sin nada que perder el Hereda Ávila Auténtica El Bulevar se agarró a Ndiaye e Izquierdo para forzar la machada (83-80 a falta de 20'' con tiempo muerto de Gómez y balón para su equipo). Entonces Rodríguez e Izquierdo tuvieron su opción de tres, porque hubo rebote ofensivo de Ndiaye, pero les faltó fortuna. A la conclusión 83-82.