Taiko no Tatsujin: Rythmic Adventure Pack

Los tambores con forma de taiko que sirven de mando en Taiko no Tatsujin son habituales en los salones recreativos de Japón, pero en Occidente la serie es una gran desconocida. Los dos juegos que incluye es te pack (Taiko no Tatsujin Rhythmic Adventure 1 y 2) no habían llegado nunca a Occidente hasta ahora y se pueden comprar también por separado. Ya sea golpeando los taiko, utilizando la detección de movimiento de los Joy-Con (solo sale en Switch) o pulsando botones, el jugador controla a Don en su misión de salvar al mundo en distintos lugares. Es una historia orientada al público más joven y que cuenta con unos combates en los que hay que acertar siguiendo el ritmo para atacar al enemigo a base de combos.