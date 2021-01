Clara Martín publica su primera novela

La escritora abulense Clara Muñoz ha publicado recientemente su primera novela, titulada Varios disparates y un capricho (Editorial Atticus), una obra de ficción en la que juega con varios ejes temáticos y que conjuga varios capítulos de la historia para crear una trama que se desarrolla en varios espacios de la Europa de 1913.

La protagonista de la obra, Lucila Camfora, es una mujer que en esos interesantes albores del siglo XX descubre una misteriosa relación entre su vida y los grabados que con el nombre Disparates y proverbios realizó Francisco de Goya hacia 1815, hallazgo que da lugar a una trama sorprendente que no se ajusta a los cánones literarios, con una prosa que en ocasiones borra las fronteras con la poesía, en la que se ahonda en la relación del ser humano con lo irracional.

No es esta la primera novela que ha escrito Clara Muñoz, que explica que «llevo toda la vida escribiendo, fundamentalmente relatos cortos y colaboraciones», pero es la primera que ha decidido publicar porque «esta es la que más fuerza tiene de todas, la que creo que más merece la pena».

A escribirla, añadió, «he dedicado nueve años de trabajo, cinco para escribirla y los otros cuatro a revisarla, redactar de nuevo algunas partes e intentar darla la mayor coherencia; la he releído decenas de veces para que quede lo mejor posible, y puedo decir que estoy contenta del resultado final».

Varios disparates y un capricho está ambientada en un momento de la historia en el que se dieron una serie de acontecimientos históricos de vital importancia y algunos de los cuales son protagonistas y forman parte de ella: la reclamación del derecho al voto de las mujeres por medio de las sufragistas; el atentado de Sarajevo que daría lugar a la I Guerra Mundial; la declaración de la guerra de Reino Unido a Alemania; el surgimiento del psicoanálisis de la mano de Sigmund Freud y su discípulo (o compañero) Carl Gustav Jung; a todo lo cual se suman continuas referencias a escritores como san Juan de la Cruz, Santa Teresa, el propio Jung, Rabindranath Tagore o el británico John Keats.

Aunque la novela tiene una «trama detectivesca como eje central», explicó su autora, «en su desarrollo caben muchas perspectivas más y por eso se puede leer en distintos planos que van más allá del entretenimiento, ya que he buscado que quepan también la simbología y lo alegórico, profundizando en lo irracional que nos rodea y en realidades intemporales como el amor, la muerte, la belleza y el arte».

La novela, continuó Clara Martín, «empieza de forma más liviana, para que al lector no le resulte difícil entrar en ella, pero va cogiendo profundidad conforme avanza la trama… y al final se resuelven algunos de los misterios de los que planteo pero otros no, ya que también he querido dejar puertas abiertas para que el lector de algún sentido nuevo a lo que yo he escrito y de esa manera lo enriquezca».

Clara Martín, licenciada en Medicina y especialista en Medicina Interna, ha obtenido reconocimiento en varios concursos literarios, entre ellos el primer premio en el XII Certamen Fernando Quiñones de relato corto. Acaba de ganar el XXIX Certamen de Narrativa María Fuentetaja 2020 convocado por el Ayuntamiento de El Escorial.