Night City, el ciberpunk era esto

Luces de neón, implantes cibernéticos, una corporación que desea conseguir todo el poder y grupos de ciudadanos que se rebelan contra ella. Night City es ya uno de los enclaves más representativos del ciberpunk y Keanu Reeves, con su interpretación de Johny Silverhand, se ha sumado a los actores que han interpretado un destacado personaje de un videojuego.

El estudio polaco CD Projekt Red consiguió que unos juegos de rol basados en los libros de la serie The Witcher escritos por Andrei Tarkovsky se popularizasen hasta tal punto que se ha convertido en una serie de Netflix. Tras varias entregas con el brujo el estudio puso la vista en una ambientación muy diferente, el ciberpunk presente en el juego de rol de mesa Cyberpunk 2020, y lo trasladó a casi seis décadas más tarde, a la violenta ciudad de Night City, que es una de las grandes protagonistas del juego.

Aunque en Cyberpunk 2077 hay disparos y escenas de acción, se trata de un juego de rol, con puntos que mejoran un aspecto u otro del personaje siguiendo un árbol de habilidades y numerosas elecciones en las que casi nunca hay buenos y malos, el mundo y el juego son como el jugador lo vaya conformando con sus actos. Al principio hay que elegir el aspecto del personaje y uno de los tres orígenes posibles: más afín a la corporación, a las tribus urbanas o que vaya por libre como nómada.

Cyberpunk 2077 era un proyecto ambicioso, un juego inmenso que el estudio decidió lanzar en casi todas las consolas además de en PC, que había sido el punto de partida tradicional para sus juegos.

El lanzamiento ha tenido un proceso complicado. Tras varios retrasos en las fechas de salida, la versión para las consolas de nueva generación se ha pospuesto hasta el año que viene, sin fecha aún determinada, y ahora han salido únicamente en PC, PlayStation 4 y Xbox One, con resultados muy diversos. Se sabía que las consolas de la anterior generación estaban planteando problemas para mostrar un juego tan ambicioso y todo indica que necesitaban más tiempo de desarrollo.

El juego que ha salido a la venta en esas dos consolas no cumple las expectativas de los jugadores, con un buen número de fallos de todo tipo, caídas en la tasa de imágenes por segundo y bugs. El estudio ha hecho público un comunicado informando de que en enero y en febrero sacará sendos grandes parches que solventarán algunos de los problemas más graves detectados y que, quien no quiera esperar a esos parches puede devolver el juego, aunque no es una gestión fácil.

Cuando la versión de PS4 o Xbox One se juega en las nuevas consolas -PS5 y Xbox Series X|S- compatibles con juegos del hardware anterior, todo se mueve con más fluidez, aunque aun así siguen estando muy lejos de la versión para PC que, en una máquina potente, revela un juego soberbio, con unos gráficos vibrantes y con personalidad, un juego inolvidable, aunque no exento de fallos. Cabe esperar que con los parches que saldrán los siguientes meses y el tiempo extra de desarrollo la versión de consolas acabe siendo casi tan satisfactoria como la de ordenador.

Cyberpunk 2077 es un juego muy bien diseñado. CD Projekt Red ha vuelto a acertar en la creación de un mundo y unos personajes creíbles y llenos de historias interesantes tanto en la misión principal como en las secundarias. Apetece recorrer las calles de Night City y conocer lo que sucede en ellas.