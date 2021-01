El Sindicato de Policías Municipales recurre el calendario

El Sindicato Profesional de Policías Municipales de Castilla y León SPPMCyL (Sección Ávila) ha interpuesto un recurso de reposición contra el calendario de Policía 2021 por no estar de acuerdo con lo recogido en el mismo y solicitando informes al respecto de los servicios técnicos del Ayuntamiento de Ávila. En concreto, la organización sindical considera que el calendario presentado en la Comisión de Personal del Ayuntamiento de Ávila contiene "presuntos 'agravios' entre los distintos componentes de la plantilla", dado que hay agentes que "sólo hacen fines de semana en turno de mañana, mientras otros hacen más del doble de tarde que de mañana; componentes que hacen el doble de fines de semana de noche respecto a otros", así como lo que considera un "reparto no equitativo de las noches durante el año" y agentes "que no figuran en el calendario", entre otros, según ha informado a través de una nota de prensa.

El Sindicato Profesional de Policías Municipales de Castilla y León SPPMCyL (Sección-Ávila) también se ha pronunciado sobre las declaraciones realizadas este jueves por el teniente alcalde responsable de Personal, José Ramón Budiño, precisamente relativas al calendario y a cuestiones como los equipos estancos de agentes creados durante la pandemia para los diferentes turnos con el objetivo de minimizar en la medida de lo posible los contagios de coronavirus, que según el responsable municipal se mantienen en 2021. A este respecto, la organización sindical considera que "escuchando a nuestro teniente alcalde pareciera no conocer el calendario de Policía Local 2021", ya que "respecto a otros años, donde los componentes de un turno por lo general coincidían todo el año, en el presentado en la Comisión de Personal del pasado 30/12/2020 para 2021 esto ha cambiado" y "ahora los componentes que coinciden todo el año en turno son menos, por lo que se mezclan mucho más", algo que consideran "incongruente con la COVID-19".