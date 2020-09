El 21 de junio, España dejaba atrás el estado de alarma arrastrada por el optimismo de los buenos datos de la pandemia y el ánimo de las autoridades a volver a tomar las calles «sin miedo», como apuntó el mismísimo presidente del Gobierno que ahora, apenas ocho semanas después, abronca al ciudadano por haberle hecho caso y haber intentado disfrutar de esa extraña nueva normalidad diseñada desde Moncloa. Nada hacía presagiar entonces que dos meses y medio después, cuando septiembre llama a la puerta, con todo lo que eso conlleva (vuelta al cole, fin de las vacaciones...), el virus iba a seguir campando a sus anchas por toda la piel del toro, con su incidencia multiplicándose por semanas. España acaba de superar los 500.000 contagiados confirmados por PCR, mientras que los fallecidos superan los 30.000. Una lucha sin tregua que, pese a las restricciones aprobadas por las comunidades, parece que está lejos de ganarse.

El verano, ese que aún no ha acabado, aunque ya parezca lejano, arrancó con los rebrotes por distintos puntos de la Península, con el País Vasco y Aragón llevándose la peor parte. Pero todo estaba, según las autoridades sanitarias, bajo control. Mientras, casi sin prestar atención a los nuevos focos, las administraciones, exhaustas tras el maratón del paso de fases de la desescalada, estaban atareadas con el intercambio del bastón de mando, que volvió del Gobierno a unas comunidades a las que les tocaba el marrón de diseñar su propia nueva normalidad combinando la seguridad con la recuperación de la hecatombe económica. Una hoja de ruta para la que, según se quejaban, no tenían herramientas legales suficientes, como demostraron los autos judiciales que tumbaron algunas de sus normativas. El Ejecutivo central, mientras, remitía a las regiones, en bien de la cogobernanza, la palabra de moda en Moncloa durante la época estival. Así, España se convirtió en un reino de taifas donde había leyes contradictorias en un radio de no más de 100 kilómetros. Lo que era legal en Vitoria, por ejemplo, no lo era en Burgos; o las limitaciones de Madrid cambiaban en Toledo.



"Las cosas no van bien"

Pese a ese desconcierto normativo, la ciudadanía fue recobrando las libertades que el avance imparable del virus obligó a recortarle con el confinamiento: reencuentro con familiares y amigos, trabajo, escapadas, vacaciones... Pero no por mucho tiempo. Las cifras empeoraron por momentos, sobre todo al entrar en agosto. Cierto es que las características de los casos ahora son diferentes y que el sistema hospitalario en general no sufre de momento como en el pico de marzo y abril. Pero «que nadie se confunda: las cosas no van bien», tal y como reconoció estos días el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Desde mediados de junio se viene observando el incremento del número de casos, mientras que el de hospitalizaciones se empezó a notar a primeros de julio y los ingresos en UCI y defunciones lo hizo a partir de la última semana del mismo mes. Un mal balance que se ha agudizado aún más en un tenebroso agosto, donde las cifras diarias, al menos de contagios, superaron a las de los primeros meses de la pandemia.

Así, la incidencia acumulada, un indicador que mide el porcentaje de contagios en la población y se representa en casos por cada 100.000 habitantes, ascendía en el primer día de septiembre a los 212,41. A finales de junio, este mismo dato oscilaba entre los 7,8 y los ocho positivos por cada 100.000 personas. Este registro sitúa a España a la cabeza del Viejo Continente en esta segunda oleada.



Estado de alarma

Vacaciones frustradas, centenares de fiestas populares canceladas, celebraciones familiares aplazadas, discotecas cerradas, negocios turísticos y de temporada paralizados, hoteles semivacíos... y pérdidas multimillonarias, así como cientos de miles de desempleados. Es el rastro que el coronavirus deja este verano, que poco se pareció a la época estival, en España. Ahora el país se prepara para afrontar un otoño inicierto. La vuelta al cole y el regreso al trabajo presencial en muchas empresas podría empeorar aún más la situación. El estado de alarma estatal, que lleva sobrevolando el país todo el mes de agosto, parece descartado. No así el autonómico, esto es, cada comunidad utilizando cuando quiera esa herramienta constitucional, como les permitió el Gobierno. Aunque, de momento, nadie quiere ser el primero en activarla.