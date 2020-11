«Luz, color y esperanza» a través de la tradición del Belén

La floristería Al-Andalus de Ávila, siguiendo con su costumbre anual de decorar su espacio interior con un Belén de cuidada ejecución que ayude a «compartir el espíritu de la Navidad con nuestros clientes», ha vuelto a montar entre sus flores y plantas una representación del nacimiento de Cristo que ha sido llevada a cabo con mucho cuidado, «porque entendemos que si todos los años tiene razón de ser, este año la tiene con más motivo por lo mal que lo estamos pasando todos», comenta José Antonio Cavero, responsable del establecimiento.

El Belén de este año, en el que han trabajado con «todo nuestro mimo durante dos semanas», es una representación de esa recreación secular del nacimiento de Cristo realizada con elementos artesanales en su mayoría, para de esa manera crear un escenario «en el que la simbología sea lo más natural posible».

Para conseguir ese ambiente de ‘naturaleza’ y ‘tradición’, para la creación del Belén se han utilizado elementos como musgo («comprado y no cogido en el campo, que sabemos que hay que protegerlo»), corcho, troncos y raíces de cepas de Cebreros, paja y figuras decoradas manualmente, componiendo con todo ello un escenario al que aporta un toque de riqueza y autenticidad un río de agua corriente.

La idea que «nos movió a hacer este nacimiento», añadió Juan Antonio Cavero, fue la de que, «partiendo de que es una tradición que llevamos muchos años haciendo y que no queríamos perder, este año, por lo mucho que todos hemos pasado a consecuencia de la pandemia, la motivación era mayor, no podíamos dejar de hacer algo que creemos que es importante».

Con este Belén, en el que «también hemos cuidado mucho las luces», lo que en esencia ha querido la floristería Al Andalus es «regalar a nuestros clientes, y a quienes pasen por delante de nuestro escaparate, un poco de luz, de esperanza y de color, valores que son muy simbólicos de estas fechas navideñas, y que estamos seguros que de alguna manera nos ayudarán a estar un poco más cerca del espíritu de esta época, porque la Navidad está ahí, a la vuelta de la esquina, y creemos que es una fiesta primordial… e insisto que un poco más este año».