Encallan las negociaciones sobre el convenio de bomberos

La renovación del convenio entre Ayuntamiento de Ávila y Diputación Provincial para la prestación del servicio de bomberos en la provincia ha encallado en la tercera reunión entre ambas partes celebrada este viernes, que ha concluido sin acuerdo y, lo que parece peor, sin fijar una nueva cita para reanudar las conversaciones, teniendo en cuenta que el convenio actualmente en vigor finaliza el próximo 31 de diciembre. Si antes no se llega a un acuerdo para su renovación, el parque de bomberos de la capital no prestará servicios en sucesos por la provincia.

El principal escollo para alcanzar un acuerdo continúa siendo el económico. Según el actual convenio, la Diputación Provincial paga 400.p000 euros al Ayuntamiento por este servicio, pero de cara a 2021 desde el Consistorio se sube la petición a 1,6 millones, atendiendo a un informe técnico que cifra en esa cantidad «el gasto real» por las salida a las provincia. En la stercera reunión la Diputación subió la oferta inicial, pero no lo suficiente, a juicio del Consistorio.

«No ha habido acuerdo y tampoco avances en la negociación», admitía el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, al término de la reunión, afirmando que «la Diputación sigue sin asumir el coste real del servicio, que es de 1,6 millones de euros».

Sánchez Cabrera confirmó que «la tercera reunión se ha terminado sin que se haya fijado otra para reanudar las conversaciones, y el convenio actual finaliza el 31 de este mes», pero a pesar de esta ruptura de las negociaciones, el regidor mostró la voluntad municipal de seguir negociando y confía en que el diálogo se reanude en las próximas fechas.

Diputación. Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial, Carlos García, ha calificado de «chantaje» la cifra de 1,6 millones de euros exigida por el Consistorio y se ha negado a que «los municipios de la provincia paguen al alcalde su servicio de bomberos subiendo el convenio un 300%».

Desde la Diputación se informa que en la cita de este viernes se ha ofrecido al Ayuntamiento aumentar en 50.000 euros anuales durante cuatro años la aportación provincial al convenio hasta llegar a 600.000 euros en 2024. Además, la institución provincial ha ofrecido la compra de un camión, por necesidad del parque de bomberos de la capital, por valor de 400.000 euros más. En este sentido, el presidente alude a la renovación firmada hace unos días entre la Diputación de Segovia y el Ayuntamiento de esa ciudad, «en líneas similares a las que hemos ofrecido».

En una nota de prensa enviada a esta Redacción, el presidente de la Diputación lamenta que «ninguno de los términos de nuestra oferta haya sido aceptado por el alcalde, que se ha enrocado en sus 1,6 millones atendiendo al informe técnico aportado» y expresa una «profunda decepción por haber acudido a la negociación con buena voluntad para acordar y renovar el convenio, y comprobar que, al otro lado, tras las buenas palabras, solo había intransigencia e imposición».

En el citado informe, el Ayuntamiento apunta que en 2019 se destinó a intervenciones en la provincia el 46,99% de los recursos. Sin embargo, explica el presidente, el informe»no detalla la relación de intervenciones en la capital y en la provincia, incluye actuaciones en incendios forestales que son competencia autonómica y salidas a barrios anexionados de la capital como si fueran provincia, y no menciona la tipología de cada intervención ni el tiempo empleado ni los medios utilizados ni los recursos asignados».

«Si pretenden que abonemos casi el 50% del coste total del servicio deberían ser consecuentes y que el servicio dedicase a la provincia ese mismo porcentaje de tiempo real», afirma García.