La Cebrereña, con urgencia de puntos

En una liga de sólo 22 partidos llevar siete partidos jugados, un tercio de la misma, y haber conseguido solo 5 puntos, no augura nada bueno. Esa es la situación por la que atraviesa la Cultural Cebrereña, que después de recuperar uno de de los dos partidos que tenía aplazados y perderlo ante el Numancia B, se ha ido para bajo en la clasificación, en la que es penúltimo clasificado. Teniendo en cuenta que el objetivo para no tener que pelear por evitar el descenso en la segunda fase de la temporada es llegar a la sexta posición, ahora mismo cinco puntos separan a los cebrereños de esa meta, y aún tienen la bala del partido suspendido que tienen pendiente contra la Arandina, y que todavía no tiene fecha.

Después de sumar 1 punto de los 6 que ha disputado en los dos últimos partidos en casa, al equipo de Pepe García le empieza ser urgente el engordar su casillero de puntos, de ahí que el encuentro del próximo sábado en la cancha del Bupolsa haya ganado en relevancia e importancia.

Los cebrereños llegarán penúltimos para medirse al colista, del que les separa solo un punto, en un choque que en caso de perder dejaría a los verdiblancos como últimos clasificados, y así recibirían el 20 de diciembre en El Mancho-Ángel Sastre al Real Ávila. Por el contrario, puntuar en la cancha burgalesa supondría regresar a la buena senda y tener menos apuros para medirse a los encarnados.

faltan partidos. No obstante, para hacerse una idea más clara de la clasificación, habrá que esperar a que se regularicen todos los partidos pendientes, ya que hay seis equipos, los seis de la mitad para abajo de la tabla, que tienen partidos pendientes, y en algunos casos, como los del Numancia B y el Bupolsa, hasta dos partidos menos, lo que hace que la clasificación no sea aún muy fiel. De hecho, si el Numancia fuera capaz de ganar los dos partidos que tiene aplazados, pasaría de la tercera posición por la cola que ahora ocupa (10º) a la tercera por arriba.