Una «conciencia cívica» contra la violencia machista

El delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, aseguró que es necesario crear en la sociedad una conciencia cívica de protección hacia las mujeres víctimas de la violencia machista para ayudarlas a salir de la grave situación a la que se enfrentan, dado que más del 80 por ciento de los casos no se denuncian.

Izquierdo, que firmó ayer con el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, un acuerdo de renovación de la adhesión de la Policía Local al sistema Viogen de protección a las víctimas, advirtió que «la mayor parte de la violencia está soterrada y no se conoce». En este sentido, Izquierdo recalcó que denunciar no es siempre fácil, dada la dependencia de la víctima hacia el maltratador en muchos casos y del miedo por las represalias sobre los hijos, pero hizo un llamamiento a la necesidad de generar «entre todos una conciencia cívica y una red de protección a las mujeres».

A su vez, Izquierdo aseguró que en estos momentos es necesario «combatir» los discursos extremistas que se están generando respecto a la lucha contra la violencia machista y contra el feminismo «como forma de buscar la igualdad real entre hombres y mujeres», a la vez que recordó que la violencia es la «máxima expresión de la desigualdad entre hombres y mujeres».

El delegado también indicó que las víctimas cuentan con la protección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el Estado y con el teléfono 016, que no deja huella en la factura, así como con el sistema Viogen que en los últimos años se ha reforzado con la incorporación de las policías locales. Izquierdo indicó que cuando llegó a la Delegación sólo se habían firmado protocolos de colaboración con cuatro ayuntamientos de la Comunidad de más de 20.000 habitantes, mientras que ahora se han sumado todos los que superan esa población y otros 40 municipios.

Por otra parte, también anunció su intención de que los premios ‘Meninas’, galardones con los que se destaca la labor contra la violencia de género, tengan carácter autonómico, para lo que propondrá la creación de una comisión entre instituciones que su concesión.

En su intervención, Izquierdo también resaltó que en la actualidad 2.900 mujeres de Castilla y León están dentro del sistema Viogen, y lamentó que desde 2003, cuando se empezó a contabilizar las víctimas mortales de esta lacra, ya son 1.074 las mujeres que han perdido la vida en España.

Por su parte, Óscar Puente recordó que la Policía Local de Valladolid cuenta desde 2002 con agentes especializados en violencia doméstica, que en 2010 se sumó a un protocolo de colaboración y que en 2016 se incorporó al sistema Viogen.

2.192 denuncias

Según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno, a fecha 30 de junio se habían presentado 2.192 denuncias por violencia de género en la Comunidad, 377 menos que en el mismo periodo del pasado año (-14,6 por ciento). Por provincias, Valladolid se sitúa en cabeza con 542, por delante de León (388), Burgos (380), Segovia (216) y Salamanca (206). En el lado opuesto se sitúa Soria, con 81, Zamora (117), Palencia (127) y Ávila (134), según informa Ical.

En cuanto a las víctimas incorporadas al sistema Viogen, en la actualidad son 2.934 en la Comunidad. León aparece en primer lugar con 617, por delante de Burgos (603) y Valladolid (498). La provincia soriana figura en último lugar con 134, seguida de Zamora (163), Segovia (193), Ávila (216), Palencia (224) y Salamanca (295).

Por lo que se refiere a víctimas mortales, desde 2003 la violencia machista se ha cobrado la vida de 52 mujeres en la Comunidad. Por provincias, León figura en cabeza con 13 fallecidas, por delante de Burgos (11) y Valladolid (10). En Zamora y Soria se contabilizan dos asesinadas en cada caso, tres en Segovia y Palencia y cuatro en Ávila y en Salamanca.