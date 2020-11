La Junta decide hoy si vuelve a abrir la hostelería

La Junta de Castilla y León valorará hoy, en una reunión del Consejo de Gobierno, si levanta las restricciones excepcionales en los lugares que presenten una incidencia acumulada a 14 días inferior a los 400 casos de la covid-19 por cada 100.000 habitantes. Un encuentro en el que se tomará una decisión sobre la apertura de bares y restaurantes, lo que supondría anular algunas restricciones vigentes actualmente en la Comunidad si continúa a la baja la incidencia del virus, de forma que se volvería al escenario previo de nivel 4, el de máximo riesgo. En este sentido, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, comunicó ayer a los representantes del Consejo Autonómico de Turismo que dada la buena evolución epidemiológica, a partir del próximo 3 de diciembre, se pueden relajar las restricciones que se implantaron el 6 de noviembre en una inmensa mayoría de la Comunidad.

Una decisión que, por el contrario, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, emplazó hasta la reunión de hoy del Consejo de Gobierno –que normalmente se reúne los jueves–. No obstante, Casado reconoció que todos tienen «prisa», incluida ella misma, para avanzar hacia una situación mejor, pero recalcó que no se pueden tomar decisiones que impliquen dar un paso hacia atrás. «Cruzamos los dedos», dijo para que se mantenga la tendencia descendente en la incidencia de la covid-19, pero recalcó que es necesario tener «mucho cuidado» con los eventos, las no-fiestas y los puentes, como el próximo de diciembre.

Por su parte, Fernández Mañueco, que se reunió con los representantes del sector, los Patronatos de Turismo, la Federación Regional de Municipios y Provincias, la Asociación de Consumidores y Usuarios, los sindicatos y Cecale, explicó su previsión de que la próxima semana se pueda ofrecer a «una inmensa mayoría del territorio» un alivio en las medidas en vigor.

No obstante, insistió de que dependerá, en último caso, de la evolución epidemiológica del coronavirus, que «actualmente es buena», tras precisar que, aunque la previsión es que continúe esta tendencia, no se puede «bajar la guardia».

Mañueco precisó que cuando la incidencia acumulada de 14 días descienda por debajo de los 400 casos por 100.000 habitantes se retirarán las restricciones adicionales de aplicación desde el primer fin se semana de noviembre. En esa línea, indicó que algunas provincias de Castilla y León pasarán previsiblemente a niveles inferiores al 4 en los próximos días, lo que permitirá reiniciar en ellas la actividad en gran parte de estos sectores.

Alivio progresivo

En todo caso, el alivio de las medidas llegará de forma progresiva, atendiendo a la evolución epidemiológica de cada territorio y conforme a los niveles de alerta pactados en el Consejo Interterritorial de Salud, insistió. Respecto del próximo puente de la Constitución, Mañueco apuntó que, aunque algunas comunidades han anunciado sus decisiones de mantener el cierre perimetral, la Junta apuesta por la adopción de una decisión conjunta de los gobiernos de España y autonómicos y que sea de aplicación para todo el territorio nacional.

Desescalar por municipios

Igualmente, la consejera de Sanidad, que ayer informó en las Cortes de la evolución de la pandemia, planteó que a su juicio la unidad más lógica para la desescalada es el municipio y recordó que los cierres perimetrales se adoptaron para proteger a la población del entorno de núcleos con una alta actividad del virus. De esta forma, Verónica Casado apostó por «seguir manteniendo la tensión» y añadió que si se logran algunas mejorías se podría estudiar que se aliviaran algunas restricciones. Remarcó que no se puede considerar que «ya está», que se ha vencido al virus y estropear lo conseguido hasta ahora porque afirmó que la Comunidad no se puede volver a permitirse estar otra vez en la «casilla de salida» y tener una tercera ola en enero o febrero.